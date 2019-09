Foci és politika

Nem rendkívüli a stadionokban megjelenő nacionalizmus – persze ez nem jelenti azt, hogy intézzük el egy kézlegyintéssel. De a politikában megjelenő nacionalizmus sokkal veszélyesebb.

Ezért nem kell túldramatizálni a budapesti futballmérkőzés lefolyását – bár néhány szurkolói megnyilvánulásból világos, hogy a magyar társadalomban is jelen van a nacionalizmus, és bizonyos körülmények között erősödhet.

De e körülményeket elsősorban a politika teremti, és a politika szerencsére most visszafogottan reagált, például egy Danko–Orbán-fotóval. Tényleg sokkal rosszabb, ha politikusok üvöltöznek egymásra. És itt nem lehet kihagyni Danko elődjét, Ján Slotát, aki annak idején tankokkal akarta lerombolni Budapestet. Nála aztán szó se volt populizmusról, hamisítatlan magyarfóbia miatt csinált mindent. Ami még súlyosabbá tette a helyzetet, hogy ez nem Slota magánvéleménye volt, hanem főként a Mečiar-korszak kormánypolitikája. E sorok írója hallott 1993-ban a kulisszák mögött egy politikust tüzesen szónokolni az akkor tervezett új területi beosztásról: Semmi megyék, semmiféle kerületi rendszer, amíg a déli határ nincs bebiztosítva! Nos, ez a politikus néhány év után demokratává változott, de az ilyen kirohanások még az első Fico-kabinet irányvonalát is megszabták, hiszen tagja volt a HZDS és az SNS. Ma a politikában már nem érezni az akkori indulatot, ha úgy tetszik, be lett szorítva a stadionokba, de szlovák oldalon sincs belőle hiány.

Lásd a magyar himnusz kifütyülését a nagyszombati szlovák–magyar meccsen, a kanadai kifütyülését a hoki-vb-n, vagy a színes bőrű játékosok sértegetését.

A szlovák–magyar viszony lecsillapodása utólag is igazolja, hogy a politikusok szították a feszültséget, hogy így szerezzenek választókat. Elég volt, hogy ezt abbahagyják, hogy ne problémaként tüntessék fel a kisebbségeket, ne ellenségként mutogassanak rájuk. Hozzá kell tenni, hogy Bugár Bélát sokan bírálják, mert szövetséget kötött a Smerrel – és minden egyes újabb információ vagy SMS a Kočnerek és Bašternákok világából csak igazolja e bírálatok jogosságát –, de azért a Hídnak is szerepe volt abban, hogy nyugodtabb a helyzet. Ami nem volt mindig így – erre mindannyian emlékezhetünk, és meg kell becsülni az ilyen időket, ugyanis egyáltalán nem magától értetődőek.

Mert vissza is térhetnek az indulatok. Ugyanis a korrupció és a társadalmi igazságtalanság felháborodást és haragot szül, ami a nacionalista indulatokat is felerősítheti.

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa