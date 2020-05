Fico Kočner módra

Most Robert Fico mondhatná Andrej Danko egyik legendás mondatát: „én ezt élvezem, én jól vagyok”. Mert bár Peter Pellegrini óvatosan bejelentkezett a Smer elnöki posztjáért, oly módon csinálja az egészet, hogy Fico csak röhöghet a markába. Köszöni, egyelőre jól van, és kijelentette, elnyom mindenféle liberális kísérletezést a pártjában.

Fico ismét elemében érzi magát, újra ő a Smer legerősebb embere, ő a főnök, hiszen Pellegrini már nem kormányfő, és nincs akkora reflektorfényben.

A Smer elnöke ismét bizonyította, hogy milyen jó stratéga, képes kivárni is, ha szükséges, és egy időre kicsit hátrébb lépni. Időt akart nyerni és meg kell hagyni, bravúrosan csinálta. Felmérte, hogy amíg Pellegrini kormányfő, nem versenyezhet vele népszerűségben, és nem törölheti fel vele kedve szerint a padlót. Pellegrini naponta megjelent a tévé képernyőjén, és sokan szimpatizáltak vele, de ennek már vége. A járvány pedig részben feledtette, máris háttérbe szorította Fico és a Smer korábbi viselt dolgait. Már nem lesznek utcai tüntetések ellene és lassan véget ér a Kuciak-gyilkosság tárgyalása is.

Egyszer Kočner mobiltelefonja is kiadja az összes titkát, és ha Fico valóban olyan elővigyázatos volt, akkor moshatja a kezeit. Mindenesetre most olyan magabiztos, mint Kočner volt még röviddel a letartóztatása előtt is: csak úgy árad belőle a céltudatosság, eltökéltség és főleg az, hogy ő továbbra is érinthetetlen. Neki aztán üzengetheti Matovič, hogy húzza meg magát és szép csendben várja, amíg kopogtat nála a NAKA.

Pellegrini nagy hibát követett el azzal, hogy nem próbálta meg félreállítani Ficót a pártban, amikor az a padlón volt, ő pedig a csúcson. Ezt még a parlamenti választás előtt meg kellett volna tennie, így viszont Fico maradt pártelnök, a Smer pedig továbbra is a 20 százalékot ostromolja.

Pellegrini legnagyobb hibája a bizonytalansága. Óvatoskodva nem lehet megharcolni Ficóval az elnöki posztért, azt meg már egy éve elpufogtatta, hogy ha nem lesz a párt vezetésében változás, akkor távozik.

Volt akkor egy kis bátortalan lázadozás a Smerben, aztán – nem történt semmi. Ezért aztán Pellegrini egyre kevésbé hiteles. Vajúdva nem lehet legyőzni Ficót, csakis heves elszántsággal. Bárki is akarna Fico helyére lépni, először a maga oldalára kellene állítania a tagság nagy részét, de Pellegrini helyett egyelőre Fico mutat elszántságot.

Történik ez annak ellenére, hogy Pellegrininek akkora a népszerűsége, hogy Fico akkor sem érne a nyomába, ha most hirtelen ő maga fedezné fel a koronavírus elleni vakcinát.



A szerző a Trend kommentátora