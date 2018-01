Félévi pampuska

Almányi méretű, lusta pelyhekben ereszkedett a tájra a hó, amikor Bandika és Ervin felnyitották a laptopot. Kedd lévén mindenképp szerettek volna hozzátenni valamit a civilizáció globális gigamonstrumához, melyet az emberiség földi létezése óta oly szorgalmasan építget.

Valamit, amivel jobbá, egyszerűbbé, kellemesebbé tehetik mások életét, ha a magukét nem is. Bandika azt javasolta, keressék meg az illetőt, aki kitalálta, hogy minden internetes oldal megnyitásakor kijöjjön egy alsó csík a képernyőn, arról tájékoztatva a felhasználót, hogy az adott oldal sütiket használ, és rá kell kattintani, hogy akkor ezeket a feltételeket elfogadjuk. Sütibe kell fojtani az ilyet, tanulja meg rendesen, hogy felesleges dolgokkal ne terhelje a lakosságot. Kit érdekelnek ezek a sütik? Voltak is, lesznek is (mint a pénz), de mi már nem leszünk. Csak rabolják a kattintásainkat, hogy szakadna rájuk a zserbóvulkán. Ervin nem látta ennyire tragikusnak a sütihelyzetet, farsang lévén egyébként is a fánkokra fókuszált. Rá is keresett kedvenc farsangi ételére, a pampuskára, mire a böngésző elnavigálta őt a pampuska.com weboldalra, ahol egyszerű és finom ételek készítésével ismerteti meg olvasóit a szerző. Ervin rá is kattintott a virslifőzés mikéntjét taglaló írásra, és elégedetten nyugtázta, hogy a virslit a blog szerint sem kell főzni, mindössze néhány másodperce forró vízbe hajítani, felmelegíteni. Látja, kedves kuzin, itt tartunk 2018-ban, a virslinél meg a pampuskánál. Kinek a bizonyítványa ez? A miénk? Vagy az országunké? Vagy a kontinensünké? Vagy a bolygónké? Esetleg a galaxisunké? Lejáratjuk magunkat a többi űrlény előtt a sok felesleges termékkel meg tevékenységgel, amelyekből életünk civilizációs gigamonstruma felépül, erről szól a létezésünk.

Ervin először meghökkent, hogy leűrlényezték, aztán belátta: űrlény ő is, hiszen az életterét képező bolygó a világűrben található. A marsiak tehát joggal nevezhetik marsonkívülinek, az Androméda-köd lakói pedig ködönkívülinek. De legalább megértük, hogy nem osztanak félévi bizonyítványt az iskolásoknak. Egy felesleges dologgal kevesebb – csapta le a laptopot Bandika. Osztanának helyette inkább lekváros pampuskát, nyugtázta a helyzetet Ervin, aztán átballagtak a Havas Homárhoz címzett kocsmába, mert minden egyébtől elment a keddük.