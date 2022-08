Elszálló energiaárak

Az európai energiatőzsdéken a villamosenergia ára az egekbe emelkedett, hétvégén a németországi szállítású villamosenergia nagykereskedelmi ára egy pontban elérte a megawattóránkénti 1000 eurós rémálomhatárt.

Ez éves szinten több mint tízszeres drágulást jelent, ami a vállalati szférát és a háztartásokat szinte megoldhatatlan helyzetbe hozza. Francia energetikai szakemberek szerint a villamosenergia-árak az elkövetkező hetekben tovább nőnek, és ősszel elérhetik a megawattóránkénti 1600 eurót is.

Az uniós energiapiacot eredetileg úgy tervezték meg, hogy a fogyasztók számára a lehető legalacsonyabb árakat generálja, de a jelenlegi helyzetben ennek éppen az ellenkezője történik.

Ennek a fő oka az, hogy a villamos energia nagykereskedelmi ára az ennek előállítására felhasznált legdrágább energiaforrás árához van kötve.

Ez jelenleg a földgáz, melynek jelentős drágulása húzza magával a villamosenergia árát is.

Több elemzés rámutat, hogy a jelenlegi villamosenergia-árszínvonal tarthatatlan, és piaci beavatkozások nélkül komoly európai gazdasági recessziót okozhat.

A magas árak miatt a nagy mennyiségű villamos energiát fogyasztó vállalatok Európa-szerte a tevékenységük leállításán gondolkodnak, ez a sors már a szlovákiai Slovalco alumíniumgyárat el is érte.

Az Európai Bizottság sokáig ellenezte az uniós villamosenergia-piacba való beavatkozást, de a jelenlegi villamosenergia-árak ezt a pozíciót egyre tarthatatlanabbá teszik.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, hétfőn már olyan szellemben nyilatkozott, hogy a villamosenergia-árak letörésére uniós vészhelyzeti beavatkozásra lesz szükség. Vond der Leyen elismerte, hogy az uniós energiapiac más körülményekre volt megtervezve, és ezért most gyors beavatkozásra lesz szükség, melyet hosszú távú strukturális reform is követ.

Az Európai Tanács elnökségi pozícióját betöltő Csehország ezért szeptember elejére összehívta a tagországok energetikai kérdésekért felelős minisztereinek ülését, melyen megvitatják a lehetséges uniós szintű lépéseket.

Egyre több tagország vezetője jelezte, hogy a nemzeti szintű megoldások már kimerültek, és ezért közös uniós megoldásokra lesz szükség.

A legvalószínűbb lépés egy EU-szintű árszabályozás, mely felső határt szabna a villamosenergia-áraknak.

Karl Nehammer osztrák kancellár megjegyezte, nyilvánvaló, hogy az uniós villamosenergia-piac jelenlegi formájában nem képes önszabályozásra, ezért az unió 27 tagországának közösen kell fellépnie az árak elszállása ellen.

A jelenlegi piaci rendszernek már szinte alig van védelmezője, ezért nagyon valószínű, hogy vita már csak az árak felső határának szintjéről lesz.

A villamosenergia árszabályozása Szlovákia számára is jó hír lenne, ugyanis a vállalati és közületi nagyfogyasztók már most is csak csillagászati árakon tudnak villamosenergiát beszerezni a piacon.

A szlovák kormány eddigi lépései elsősorban a háztartásokra koncentrálnak, és a vállalati szféra egyre nagyobb aggodalommal tekint az elkövetkező hónapok elébe.

Az uniós tagországok vezetőinek azonban gondolniuk kell arra is, hogy az energiapiacba való beavatkozás hosszú távon nem várt mellékhatásokkal is járhat, és csökkentheti a kedvet az energiaszektorba tartó fontos befeketésekhez.

Valamit azonban mindenképpen lépni kell, mert a magas energiaárak fokozatosan megfojtják az európai gazdaságot.