Nekik szól az informatizációért (is) felelős szaktárca új kezdeményezése, melyre talán a tabletsegély a megfelelő szó, ha már nyelvújítunk.

Összesen 172 ezer nyugdíjast szeretnének megtanítani az online kommunikációra, hivatali ügyintézésre, banki műveletek végzésére, vásárlásra, információkeresésre. Kezdetben kb. 60 településen indítanak kurzusokat, melyek elvégzése után a szépkorúak megtarthatják az elején kiosztott „szenior táblagépeket”. Nyilván valami lebutított eszközről van szó, csak a legszükségesebb attribútumokkal – mobilinternet viszont lesz benne.

Ez tulajdonképpen zseniális projekt, ha késtek is vele vagy tizenöt évet. Remélhetőleg nem szúrják el, például nem online kell majd jelentkezni (azt ígérik, telefonon is lehet), és ki tudják szűrni az ügyeskedőket, akik csak ingyen tabletet szeretnének. Az első ezer jelentkező iskolázását már a héten megkezdik – őket a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete közreműködésével verbuválták, vagyis aki nem tagja ennek a klubnak, nyilván nem is hallott még a lehetőségről. Annak is pechje van, aki magyarul szeretne digitális ismereteket szerezni, mert hadilábon áll a szlovák nyelvvel. A minisztérium illetékesei valami olyasmit válaszoltak az ezt firtató kérdésre, hogy amennyiben a kísérleti szakaszban igény mutatkozik más nyelvű képzésekre, foglalkozni fognak a kérdéssel.

Úgyhogy arra bátorítanám önöket, kedves magyar nemzetiségű digitális szegények, tessenek csak zaklatni (telefonon vagy személyesen) az önkormányzatokat ez ügyben – mivel a tervek szerint ők is részt vesznek a program koordinációjában. Minél több ilyen udvarias, ám határozott kérés érkezik hozzájuk, annál nagyobb eséllyel történik előrelépés. Az állam 70 millió eurót kíván költeni erre a programra az uniós helyreállítási alapból, ebbe talán belefér néhány magyar oktató is.

Az ötlet a koronavírus-járvány alatt szökkent szárba, akkor döbbent rá az állam, hogy polgárainak egy jelentős része nem rendelkezik semmilyen digitális eszközzel. Márpedig manapság enélkül szinte lehetetlen boldogulni a mindennapokban – jelentette ki Veronika Remišová miniszter asszony, mintha a Föld gömbölyűségét sikerült volna kimutatnia egy bonyolult kísérlet során. Az idősek halmozottan hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ha minden befizetendő csekkel a postán kell sorakozniuk, vagy a rossz lábukkal fel kell kaptatniuk a másodikra ügyintézni.

Persze van egy digitális szempontból rendkívül jómódú nyugdíjas réteg is, akiket a gyerekeik, unokáik mára alaposan kiiskoláztak. Közülük kerülnek ki a megtévesztett Facebook-kommentelők, akik az egész napos szörfözés közepette olyan álhíroldalakra keveredtek, ahol marhaságokkal etetik őket. Nos, a minisztérium oktatóprogramjának céljai között szerepel az is, hogy megtanítják az időseket felismerni a komoly sajtóorgánumokat. (Az említett kommentelőket persze már „elveszítették”, hiszen ők nem jelentkeznek tabletsegélyért).

Ezekre a tanórákra vagyok a legkíváncsibb, szívesen besurrannék valamelyik osztályterembe. De inkább majd kikérdezek egy-két digitálisan gazdagodó személyt...