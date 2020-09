Bűnbakokat találni mindig könnyű. Ujjal mutogatni rájuk. Ők voltak, miattuk történt. Egy felkavaró bírósági ítéletnél is egyszerűbb azt mondani, hogy a bírók a hibásak, mint a dolgok mélyére ásni.

Feltárni, hogyan juthatott el az ország a Kuciak-gyilkosság megtörténtéig. Megnézni, valóban volt-e elég megdönthetetlen bizonyíték az ügy megnyugtató lezárásához. Ha igen, akkor újratárgyalni az ügyet. Ha nem, abban az esetben segíteni, hogy a nyomozó- és vádhatóságok alaposabb munkát végezhessenek.

A Kuciak-gyilkosság nem maradhat feltáratlanul. Anélkül, hogy a felbujtók, a megrendelők is megkapják kellő súlyú büntetésüket. Ez alapkérdés, amiből nem engedhetünk. A megoldáshoz azonban továbbra is sok szakember professzionális együttműködésére van szükség. Mélységesen lehangoló lenne, ha egy esetleges újabb kudarc után megint bűnbakkeresésbe fulladnánk.

Bűnbakok keresésében egyébként Magyarország is élen jár.

Hosszan lehetne sorolni, hogy mikor kikre hárították a felelősséget. Most pár napja éppen a külföldi turista lett a soros. Rajta van a bélyeg, hogy ő hurcolta be a vírust az országba, ezért kellett lezárni a határokat. Aztán alig telt el pár nap a határzár óta, máris bejelentették, hogy az újonnan megbetegedettek átlagéletkora 26 év, vagyis generációkkal lejjebb tolódott az érintettek köre az első hullámban tapasztaltnál. Mintha megfeledkezett volna arról az ország, hogy a vírus még itt van közöttünk. Sokan száműzték az óvatosságot, a távolságtartást, azt hitték, élhetik újra a régi életüket. (Milyen jó is lenne!)

Így telt el a nyár. Kinek több Balatonnal, és még több Adriával, kinek otthoni magánnyal. A napi fertőzésszám most újra az egekben, de újabb célzott korlátozásokat nem hoztak, marad továbbra is egyedüli fő szigorításként a határzár Magyarországon, bűnbaknak meg a külföldi turista.

A bűnbakkereséssel az a baj, hogy elfedheti az igazi gondokat, és azokat is nehéz helyzetbe hozhatja, akiknek semmilyen szerepük nem volt a probléma kialakulásában.

Így hat most a határzár a szlovákiai magyarságra. Az anyaországnak nagyon kellene ügyelnie arra, hogy a határain túli magyarok érdekeit figyelembe vegye minden egyes döntés meghozatalánál. És örülni végre annak, hogy Európa a közös otthonunk, ami összeköt minket. Értékrendjével, törvényeivel és a járvány leküzdése érdekében tett összehangolt lépéseivel együtt.