Az oltatlanok másik lottót játszanak

Elindult az oltási lottó, Igor Matovič projektje minden bizonnyal picit javít az oltási hajlandóságon, ám abban is biztosak lehetünk, hogy nem lesz csodafegyver, a nyájimmunitás eléréséhez más eszközöket is be kell vetni.

Nem csak Szlovákiában, számos más országban nyúltak hasonló motivációs eszközökhöz, van, ahol mindenki kap pénzt, aki beoltatja magát, van, ahol ingyen sör a fájdalomdíj a tűszúrás után, és olyan ország is akad, ahol adókedvezményt kap a beoltott. Itt az oltási lottó lett a nyerő, legalábbis a remények szerint. Ez mindenképpen jó hír azoknak, akik már megkapták vagy megkapják a vakcinát, hiszen tízmillió eurót osztanak szét közöttük, sokan gondolhatják majd, hogy szinte főnyeremény volt az oltás, hiszen 12 héten át hetente öten százezer euróval lesznek gazdagabbak, de azok is jól járnak, akik „csak” tízezer vagy ezer eurót nyernek. A startot követően látszik, hogy a csaknem 2,3 millió szlovákiai beoltott azonnal megrohamozta a regisztrációs oldalt, sokáig akadozott a bejelentkezés, ez érthető, hiszen senki sem szeretne lemaradni a nyereményről. Hetente 135-en örülhetnek valamekkora összegnek, ami nagyvonalúnak nevezhető az állam részéről.

Ám a projekt nem titkolt célja, hogy azok is motivációt érezzenek az oltásra, akik még hezitálnak, és várhatóan picit megnő az oltási kedv, a napi pár ezres új oltottak száma (tegnap még a kétezret sem érte el) újra meghaladhatja az ötezres szintet. Az viszont biztos, hogy az oltásellenes táborban egy ilyen akció sem késztet senki arra, hogy átálljon a „másik oldalra” (hacsak nem titokban). Az oltási lottó a bizonytalanok megszólítására jó megoldás, ám nem elégséges. Főleg úgy nem, hogy vészesen közeledik a harmadik hullám, a delta variáns sok európai országban a korábbi csúcsokat is megdöntötte már, és a kormányok szigorításokkal, az újra visszaadott szabadság korlátozásával válaszoltak. A legtöbb helyen ismét oltáshoz kötik számos szolgáltatás igénybevételét, köztük a fürdőzést, a szállodai szolgáltatásokat, az éttermi étkezést.

Mind több helyen merül fel, hogy – európai Covid-útlevél ide vagy oda – oltáshoz kötik a beutazást is. Csak idő kérdése, hogy az ilyen korlátozások mikor jelennek meg újra itt is, ahogy az előző hullámok idején.

A cél, hogy Szlovákia is mielőbb elérje a nyájimmunitást, ehhez pedig az oltási lottón kívül másra is szükség lesz – legyen szó pozitív vagy éppen negatív nyomásgyakorlásról. Hogy újra visszakapjuk a régi életünket, és ne lebegjenek folyamatosan a szemünk előtt a lezárások.

A lottó szerencsejáték, ha úgy tetszik, hazárdjátéknak is tekinthető.

Van, aki nyer, van, aki veszít. Az oltási lottóval azonban minden beoltott nyer. Ha mást nem, egészséget, az pedig maga a főnyeremény. És itt most a beoltatlanok hazardíroznak.