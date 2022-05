Az ismeretlen katona

Zajlik a „háborús turizmus” (Zuzana Čaputová államfő találó kifejezésével élve), a nyugati csúcspolitikusok egymás után merészkednek el Ukrajnába, hogy a saját szemükkel lássák a borzalmakat, és kifejezzék támogatásukat. Tömegsírokat néznek meg, fényképezkednek Zelenszkij elnökkel, ígérnek neki pénzt, paripát, fegyvert. Egyebet nem nagyon tehetnek, és ez tulajdonképpen nem is kevés. Mert hiszen ezekkel a szimpátiagesztusokkal saját testi épségüket kockáztatják. A legújabb háborús turista, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök vasárnap bukkant fel a Kijev melletti Irpiny határában, ahol az oroszok kivonulása után több száz civil holttestére bukkantak.

Az egyszerű médiafogyasztók kicsit talán már unják is ezeket a látogatásokat, mivel – szörnyű ezt leírni – megszokott forgatókönyv szerint zajlanak. Arra viszont mindenki felkapja a fejét, ha két világsztár egy óvóhellyé alakított kijevi metróállomáson ad meglepetéskoncertet. Tudja ezt Volodimir Zelenszkij is, hiszen jól ismeri a szórakoztatóipar „hatósugarát”. Ezért hívta meg Bonót és a U2 gitárosát. Feltehetően azzal is tisztában volt, hogy az ír rockisten a nyolcvanas évektől folyamatosan harcol valamilyen nemes ügyért, és azok az ügyek mindig komoly médiafigyelmet kapnak.

Az akusztikus minikoncert akkora meglepetés volt, hogy az első sorokban kizárólag operatőröket látni a videón, többen komoly felszereléssel rögzítik a spontán zenélést. Aztán ott terem egy ukrán katona, és duettezni kezd Bonóval. Nos, ő sem egy egyszerű katona, ez azonnal világos a hangja, a mozgása, a kiváló angoltudása alapján. Aránylag gyorsan kinyomoztam, hogy profi előadóművészről van szó, Tarasz Topoliáról, a népszerű Antitila (vagy angolosan Antytila) együttes frontemberéről. Lego című 2018-as videóklipjükben Volodimir Zelenszkij is szerepelt, és aki látta A nép szolgája című sorozatot, a külügyminisztert játszó színészt is felfedezheti benne. Innen tehát az ismeretség, de tegyük hozzá gyorsan, hogy Tarasznál megfelelőbb helyi erőt keresve sem találhatott volna az elnök ehhez a produkcióhoz. A fiatalember ugyanis Bonónál is jobban énekelte a Stand By Me című örökzöldet (a végén a szituációnak megfelelően átköltött szöveggel), és amikor szót kapott, okosabbakat mondott, mint a mellette álló szupersztár. Érdemes még tudni róla, hogy a háború kezdete óta egyenruhában harcol a hazájáért, zenésztársaival együtt. Nemrég Ed Sheeran, napjaink egyik legtrendibb popsztárja is megkereste őt egy ajánlattal: dolgozzák át közösen a 2step című dalt Sheeran tavalyi albumáról. Tarasz Topolia írt és elrappelt pár versszakot ukránul – arról, hogy a háború elszakította őt feleségétől és gyerekeitől, és családok millióival történik ugyanez: a nők saját és gyermekeik életét védik, amikor elhagyják az országot, párjuk pedig azért harcol, hogy legyen majd hová visszatérniük.

Az ilyen kollaborációk több átlagemberhez eljutnak, mint a csúcspolitikusok nyilatkozatai. És persze abba is érdemes belegondolni, hány ukrán művész karrierjét töri ketté ez a háború. A borzalmak közepette is jó látni, hogy néhányan közülük nemcsak fegyverrel harcolnak, hanem ilyen és ehhez hasonló eszközeik is vannak...