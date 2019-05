Az extrémizmus hétköznapivá avatása

A Legfelsőbb Bíróság hétfőn elutasította a Főügyészség indítványát és nem oszlatta fel Marian Kotleba néppártját (ĽSNS). A döntés lovat ad Kotlebáék alá, és még radikálisabban hirdethetik „programjukat”. Most már egyáltalán nem kell visszafogniuk magukat, hiszen a bíróság kimondta, hogy mindaz, amit eddig undorító módon hirdettek, teljesen „rendben van”. Így válik ismét a szélsőség hétköznapi normává Szlovákiában.

A huszadik század megtanította az emberiséggel, hogy demokratikus választások útján is hatalomra tudnak jutni olyan pártok és mozgalmak, amelyek a választási győzelmüket arra használják fel, hogy megszüntessék a pártok szabad és demokratikus versengését, vagyis a tisztességes választásokat és a demokráciát. Hogy megfosszák a lakosságot alapvető emberi, polgári és politikai jogaitól. Éppen ebből indult ki a Csehszlovák Alkotmánybíróság 1992-ben – melynek elnöke akkor Ernest Valko volt – amikor kijelentette: Minden államnak, és különösen egy olyannak, amely több mint negyven éven át volt kénytelen eltűrni egy totalitárius rendszertől az általános emberi jogok és szabadságjogok eltiprását, joga van olyan demokratikus rendszert bevezetni és olyan törvényeket elfogadni, amelyek megakadályozzák vagy legalább jelentősen korlátozzák a visszarendeződés veszélyét és egy totalitárius rendszer visszatérését. Csehszlovákia egyik jogutódja, a Szlovák Köztársaság most nem élt ezzel a jogával. Ellentétben Csehországgal. Ott a bíróság kimondta, hogy egy párt betiltásáról szóló döntésnél nemcsak annak politikai programját kell figyelembe venni, hanem a párt vezetőinek tevékenysége és kijelentései alapján kell megítélni a pártot. Pontosan ez alapján tiltotta be a bíróság a szélsőjobboldali cseh Munkáspártot. Összhangban az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésével.

Az európai bíróság többször megállapította, hogy a demokratikus rendszer felszámolására törekvő pártok azután fedik fel igazi arcukat és szándékukat, hogy hatalomra kerültek. Ezért kell külön kezelni és vizsgálni azt, ami egy párt alapszabályában és programjában szerepelt, illetve a párt vezető politikusainak kijelentéseit.

Ha a szlovák Legfelsőbb Bíróság figyelembe vette volna például Ján Benčík blogger munkáját, aki évek óta gondosan dokumentálja az ĽSNS vezetőinek és aktivistáinak kijelentéseit és megnyilatkozásait, arra a döntésre jutott volna, hogy Kotleba pártja a tevékenységével sérti a szlovák Alkotmányt, az alkotmánytörvényeket és a nemzetközi szerződéseket. Ezt a bíróság nem vette figyelembe, ami azt jelenti, hogy hétfő óta Szlovákiában a demokrácia közvetlen veszélynek van kitéve.

Ha a demokratikus és alkotmányos berendezkedést védeni hivatott intézmények ilyen döntéseket hoznak, mint most a Legfelsőbb Bíróság, akkor azokat a pártokat erősítik, amelyek a mai demokratikus berendezkedésünkről azt mondják, hogy „túlhaladott, elavult rendszer”.

A szerző a Trend hetilap kommentátora