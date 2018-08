Az étel ízei

Létezik egy amerikai romantikus film ezzel a címmel, van benne szerelmi szál is, meg francia vidéki háttér. A film fő üzenete szerintem, hogy a valamire való étterem-tulajdonos egy szakácstanonc rántottájából képes megállapítani, hogy abból a szakácsgyerekből válhat-e Michelin-csillagos séf.

A cselekményben ez úgy manifesztálódik, hogy indiai éttermet nyitnak az indiaiak egy francia kisvárosban, a szemközti francia étterem tulajdonosnője pedig utálja őket ezért, de aztán az indiai tulaj fia később Michelin-csillagot szerez a francia étteremnek, és mindenki boldog. Mindezt csak azért jegyeztük meg, hogy ne felejtsük el.

De most akkor rátérünk szövegünk fő témájára, íme ő, a gyomirtó. A gyomirtóról köztudott, hogy élő szervezeteket öl, rontja a talaj minőségét, mégis használjuk, mert a törvény engedi, és egyébként is, törődjön mindenki a saját dolgával. Hanem néhány hete felmerült a nagy híróceánból, hogy valami San Francisco nevű városban megnyerték az első kártérítési pert a Monsanto cég ellen, mely a világon használatos gyomirtók oroszlánrészét gyártja, vagy forgalmazza, vagy is-is. A Monsanto vegyipari óriáscégnek csaknem 290 millió dolláros kártérítést kell fizetnie rákkeltő gyomirtói egyik áldozatának, áll a hírben. Az esküdtszék felelősnek mondta ki a közelmúltban a német Bayer tulajdonába került óriásvállalatot abban, hogy – miközben tudott Roundup nevű gyomirtója rákkeltő hatásáról – nem tájékoztatta vásárlóit a szer használatának lehetséges következményeiről. Vagyis ha hihetünk a megfogalmazásnak, már jó ideje nem az a kérdés, hogy rákkeltő-e a gyomirtó, hanem az, hogy tudott-e róla a cég, meg hogy miért nem tájékoztatta erről a nyilvánosságot. Ők nyilván azzal védekeztek, hogy nem tudtak róla, és amikor megkérdezték őket, tudnak-e róla, azt felelték, amit Gryllus Vilmos az Égből pottyant mesékben. Vilmos, te, mint a világ gyomirtóinak oroszlánrészét gyártó, és ebből dollármilliárdos hasznokat termelő cég illetékese, áruld már el nekünk, tudtál arról, hogy a gyomirtózott gabona kelti a rákot? Á, dehogy! – felelték nyilván, ahogy korábban is. De most megnyerték ellenük az első pert, ez pedig nyilván további perek elindulását idézheti elő, hiszen jóformán az egész világ gyomirtózott földben megtermelt alapanyagokból készült élelmiszereket fogyaszt.

Hanem néhány Michelin-csillagos (és -mentes) szakács szerint a vegyszerrel kezelt földből származó zöldségeknek nem olyan jó az ízük, hiszen egy leromlott talajélet nem tud olyat adni, mint egy egészséges talaj-élet. Persze a lakosság oroszlánrésze nem jár Michelin-csillagos éttermekbe, egyrészt mert nem foglalkozik ilyesmivel, másrészt nem lakna jól azzal, amit ott kap, meg be sem férne mindenki. Viszont a finomat az íztelentől nyilván meg tudják különböztetni. És nyilván inkább finomat ennének, mint íztelent meg rákkeltőt, hisz valahol mindenki jót akar (főleg magának).