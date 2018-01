Autonómia újratöltve

Az MKP és a Híd elengedte a füle mellett az akasztásos kijelentést.

Erősen a kilencvenes évek nacionalista hangulatát idézte fel a napokban lezajlott román–magyar nyilatkozatháború az erdélyi magyar autonómiatervezet kapcsán. A diskurzus legékesebb gyöngyszeme az azóta már lemondott Mihai Tudose kormányfő beszólása volt, melynek lényege, hogy lógni fognak azok, akik kiteszik Romániában a székely zászlót.

Bizony, EU-tagság ide vagy oda, Romániában mondhat ilyet egy kormányfő, annak semmilyen belpolitikai következményei nincsenek. Mert félreértés ne essék, a lemondásnak semmi köze az akasztásos kijelentéshez, sőt, a romániai magyar média szerint egyetlen romániai politikus sem tiltakozott ellene.

Figyelmet érdemel azonban a hazai magyar pártok hallgatása is az ügyben. Még a magát etnikai pártként definiáló MKP sem ejtett egyetlen szót sem erdélyi véreinkért. Elkerülte volna politikusaink figyelmét a kijelentés? Aligha. Sokkal inkább arról van szó, hogy az autonómia nálunk is vörös posztó, s pártjaink tudják, bármilyen szolidaritási nyilatkozattal azt kockáztatnák, hogy a szlovák politikum rájuk süti az autonomista, ergo irredenta billogot.

Az előző 25 év tanulságaiból okulva pártjaink már jó ideje kerülik az autonómia kifejezést, helyette esetleg szinonimaként az önkormányzatiságot használják, azt is nagyon óvatosan. Tegyük hozzá, bölcsen. Fölösleges nagy szavakat pufogtatni, ha azokból semmit sem tudunk megvalósítani, s az egyetlen dolog, amit elérünk vele az, hogy kizárjuk magunkat a politikai palettáról. Sokkal okosabb döntés részeire szedni az egészet, s megpróbálni lépésenként megvalósítani azt, szlovák partnereket is keresve egy-egy részfeladathoz. Tulajdonképpen ez az egyetlen járható út, ahogyan még bármit is elérhetünk kisebbségi téren. Az EU-ra vagy más nemzetközi szervezetekre már nem számíthatunk, a világnak sokkal nagyobb gondjai vannak manapság a kétnyelvű tábláknál. Mindent magunknak kell hát itthon kiharcolni, ez pedig nem megy hazai partnerek nélkül.



Mert nézzük csak meg, mi lett az eredménye az erdélyi magyar pártok – egyébként erősen Budapest által gründolt – autonómianyilatkozatának. Magukra uszították a román politikumot, elmélyítették a román–magyar konfliktust, miközben mindenki pontosan tudja, hogy a tervezet megvalósulási esélye zéró. Az egyetlen, akinek segíthet az ügy, a nacionalisták, mind román, mind pedig magyar oldalon. A Fidesz pedig újra az erdélyi magyarok védelmezőjeként tetszeleghet, s begyűjtheti a romániai magyar választók voksait az áprilisi választásokon.

U. i.: Azért legalább az akasztásos kijelentés kapcsán tiltakozhatott volna a Híd/MKP. Mert bármi legyen is a véleményünk az autonómiáról, az azért mégsem járja, hogy egy EU-s ország vezetője így fogalmazzon saját állampolgárairól. Kinek kellene ilyenkor felszólalnia, ha nem nekünk?