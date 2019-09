Árulkodó mondatok

A Smerből származó információk szerint Pellegrininek már elege van abból, hogy miniszterelnök létére nem politizálhat önállóan, de ez a jól értesültek fülesei nélkül is annyira nyilvánvaló, hogy kár is tagadni. Fico mégis ezt teszi, így aztán persze hogy derültséget keltett, amikor kijelentette, hogy Pellegrini távozása a Smerből ugyanolyan szamárság, mint Kočner üzenetei. Mindkét üggyel kapcsolatban kuszák és hiányosak a hírek, de azt biztosan leszögezhetjük, hogy legalább a fele igaz a pletykáknak.

Persze az is tévedés lenne, ha Pellegrinire úgy tekintenénk, mint egy új generáció felvilágosult politikusára. Másrészt az is tény, hogy az elfogadhatatlan és paranoiás Ficónak mindenképpen ő az ellenpólusa a Smerben.

Mindkét állítást egyetlen sajtótájékoztatón sikerült igazolnia. Amikor Pellegrinit Kočner üzeneteiről kérdezték, nem hagyta ki, hogy ne rúgjon bele Richard Sulíkba, amikor azt mondta, a Radičová-kormány alatt egyes kormánypárti politikusok reggelizni jártak Kočnerhez, a jelenlegi kormány meg rács mögé dugta őt. Nagyon elferdített tálalása ez a dolgoknak, amit éppen Ficótól vett át.

Másrészt egyes ügyekben teljesen más álláspontot képvisel a kormányfő, mint pártbeli főnöke. Például kijelentette, hogy a kórházreform régebbi konfliktusok miatt akadt el, és az okokat ugyanott kell keresni, amiért Szlovákia nem csatlakozott az isztambuli szerződéshez vagy a marrákesi egyezményhez: mindig az indulatok győztek az észérvek felett, az ügyeket riogatásra használták fel, mint ahogy most is azzal ijesztgetik a lakosságot, hogy egy csomó kórház meg fog szűnni. Egyértelmű támadás ez Robert Fico ellen, aki mindhárom ügyben hangadó volt és mindig beharangozta, hogy jön a világ vége.

Tehát hiába mosolyog hozzá Pellegrini, egyáltalán nem meggyőző, amikor azt állítja, hogy nem harcol Ficóval.

És ugyanez a helyzet a pártelnökkel is. Saját sajtótájékoztatóján nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy rajta lesz-e Pellegrini a Smer választási listáján, hiába faggatták őt kitartóan. Ha a kormányfő, aki most a Smer legnépszerűbb politikusa, nem fenyegetőzne távozással fél évvel a választások előtt, akkor Fico rövid és egyértelmű választ tudott volna adni a kérdésre.

Azt lehet találgatni, hogy hol tart most a Fico és Pellegrini közti csata és azt is, hogy mi lesz a végkimenetele. De egy biztos: a Smer szemétdombja kicsi két kakas számára.

A szerző a Trend hetilap kommentátora