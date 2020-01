Áramtalanított uralkodók

Ezt figyelje! „Aztán amikor koncentrálódik a hatalom, mindig a kutyásokat szorítják ki a parkokból a gyerekesekkel szemben, mert gyereket szülni állampolgári kötelesség, kutyát tartani meg luxus.” Háborodottan szürke reggel volt, az a fajta, amikor az ember negyed kilenckor azt érzi, hogy mindjárt fél öt. Tudták, hogy a konfliktus innentől kezdve elkerülhetetlen, hiszen színt kell vallaniuk. Maga gyerekpárti vagy kutyapárti?

A Föld nevű bolygó lakosságát sokféleképp fel lehet osztani kétféle emberre, vannak például, akik szeretik a focit és akik nem, akik hordanak magukkal papucsot a termálfürdőbe és akik nem, akik használnak arcszeszt és akik nem, továbbá a kutyapártiak és a gyerekpártiak, mármint a közterület igénybe vételét illetően.

Ervin egyébként a ferencvárosi önkormányzat által kiadott újságban olvasta az idézett mondatot, ugyanis ezt kapta karácsonyra, és ha már ez megtörtént, illetlenség elolvasatlanul hagyni. Meg amúgy is, tél van. Ez a cikk például jó, mondta Ervin, közben picit be is könnyesedett a szeme. Bandika kitöltötte a kávét és közölte, hogy ő gyerekpárti, ha választania kell, ha meg nem kel választania, akkor minek is foglalkozna a kérdéssel. Nem hiszek egyébként abban, hogy egy férfi nem sírhat, csak maga mindig olyasmiken érzékenyül el, amitől valahogy szétdurran az agyam – mondta még kimérten, majd leült ő is, és néztek ki az ablakon, milyen szürke minden. Maga olvasta a Mester és Margaritát? – kérdezte öt perc múlva Ervin. Bandika zavartan kérdezett vissza: hogy jön ez most ide? Remélem, sehogy – ivott bele a kávéjába Ervin. Visszatért az áram, a nappaliból pedig a bekapcsolt televízió bemondta, hogy II. Erzsébet angol királynő engedélyt adott Harry hercegnek és feleségének, Meghan Markle-nak, hogy a saját útjukat járják, vagyis hogy kikerüljenek az uralkodói család reprezentációs kötelezettségeinek véráramából. Bandika szerint ez egy tudománytalan álhír, Ervin szerint ugyanakkor II. Erzsébetnek aligha volt még ilyen nehéz döntése, mióta 1952 februárjában elfoglalta a trónt. Mi bajuk van, unatkoznak? – méltatlankodott Bandika. Ervin felemelt mutatóujjával érvelt, meg azzal, hogy

szerinte a Harry és párja épp hogy nem unatkoznak, viszont talán szeretnének ...néha.

Hát akkor miért nem vesznek egymásnak unatkozós kupont, azzal akciósan unatkozhatnának – fejtette ki Bandika. Ervin szerint nem tehetik, mert az ilyesmi méltatlan lenne egy uralkodócsalád tagjaihoz. Akkor már értem, kivonják magukat a királyi életből, hogy ne legyen méltatlan, ha akciósan akarnak unatkozni, csattant fel Bandika. Maga csak ne csattogjon itt ezen a szép szürke reggelen – utasította rendre Ervin, majd kiment az udvarra fát hasogatni.

A szerző a Vasárnap munkatársa