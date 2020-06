Zuzana Čaputová államfő országértékelő beszédének központi témája a várakozásoknak megfelelően a világjárvány volt. Mi más is lehetett volna? Ám figyelemre méltó egyik megállapítása, hogy a pandémiát úgynevezett „infodémia” kíséri. Vagyis információs fertőzés. Végtelen információözön, ami már teljesen ellehetetleníti a tájékozódást, nem beszélve az álhírek, rémhírek, kitalációk és összeesküvéselméletek áradatáról.

Már számok is igazolják, mekkora mérteket ölt ez a jelenség, amelyet az internetes korszak elmaradhatatlan kísérő jelenségének tekinthetünk. Egy friss felmérés szerint az ország lakosságának 52 százaléka dőlt be különféle összeesküvés-elméleteknek, és ez a szám hónapról hónapra növekszik.

A legjobb példa erre maga a koronavírus. Ennek pedig egyik oka, hogy maguk a szakértők, tudósok és kutatók eltérő becslésekkel és nézetekkel álltak elő világszerte a járvány kezdetén, elég csak a szlovák Egészségpolitikai Intézet jóslatára gondolni, mely szerint most körülbelül félmillió fertőzöttnek kellene lennie az országban. Természetesen érthető és szükséges is volt az óvatosság, a félelem, a vészforgató-könyvekre való felkészülés. Talán épp ennek köszönhető a társadalom felelősségteljes viselkedése, és ezért van most ilyen kevés fertőzött.

Aztán léteznek különféle teóriák, hogy ilyen-olyan okokból valakik szándékosan felnagyították a bajt. És itt az értelmes és szükséges eszmecsere helyett átlépünk a meredek elméletek mezejére, például hogy az egész „koronát” az amerikaiak találták ki, hogy tönkretegyék Kínát, illetve épp ellenkezőleg, a kínaiak, hogy tönkretegyék Amerikát, továbbá hogy gazdasági válságot akartak kirobbantani, valamint szolga módra ellenőrzés alá hajtani az embereket stb.

A demokrácia egyik alapvető jellemzője ugye, hogy mindenki azt gondol, amit akar, a probléma akkor kezdődik, amikor például egy taxisofőr egy ilyen rádióműsort hallgatva ledobja a védőmaszkját, tehát elutasítja azokat a szabályokat, amelyeknek betartását például az utasai elvárnák tőle.

Az ember belebotlik az ismerőseibe, beszélget velük és rájön, hogy egy párhuzamos világban élnek, saját magát pedig azon kapja, hogy már percek óta bizonygatja, nem, az 5G-hálózatok nem terjesztik a koronavírust. És utána még azt is meg kell vitatni, igaz-e, hogy az egyik vezető politikus olyan képet tett közzé magáról, amelyen a vécén ül, vagy ez már tényleg nem lehet igaz. Pedig állítólag valaki látta.

Az embereknek ma már nem saját nézeteik vannak, hanem saját tényeik.

És befolyásolják egymást például abban, hogy hordanak-e maszkot vagy hogy kire szavaznak.

A pandémiának, az infodémiának is ugyanaz az ellenszere: a tudomány, a józan ész, a felvilágosultság, az oktatás. De az álhírözön ellen még nehezebb a harc, mint a koronavírus ellen.

