A zavarosban

Igen, a társadalmi kirekesztettség az eredménye annak, ha elfogadnak egy abortuszt szigorító vagy tiltó törvényt, vagy ha elfogadnak egy olyan változtatást, amely megtiltja az LMBTQ (a biológiai nemétől eltérő nemi identitású vagy nemi irányultságú) embereknek, hogy gyermeket neveljenek. Tudni kell, hogy a nemi identitás azt jelenti, melyik nemmel azonosítja magát a személy, ami nem mindig felel meg a biológiai nemének, a szexuális orientáció pedig azt jelenti, melyik nemhez vonzódik szexuálisan.

Sok olyan azonos nemű pár van, akik valódi családot alkotnak gyermekeikkel, szeretetben, biztonságban nevelik őket. Az, hogy a gyermeknek két apja vagy két anyja van – ha így akarjuk megnevezni őket –, nem jelenti azt, hogy homoszexuálisnak nevelik őt, mert tudományosan bebizonyított tény, hogy a nemi identitás és a nemi irányultság nem nevelés kérdése, nem is betegség, tehát nem lehet befolyásolni. Mint ahogy nem lehet befolyásolni, hogy a gyermek milyen biológiai nemmel szülessen, azt sem lehet irányítani, hogy milyen legyen a nemi orientációja vagy a nemi identitása. Amit befolyásolhatunk, az az, hogy a gyereknek a szeretet példájával járjunk elöl, hogy megtanítsuk neki, mik az alapvető emberi értékek, hogy megértéssel forduljon embertársaihoz, nyitott legyen a világ változásaira, ne hagyja magát megfélemlíteni, álljon ki a saját és mások igaza mellett. Ne mondjuk meg neki, mi a tuti, mutassuk meg a világ sokszínűségét és hagyjuk, hogy ő alkosson saját véleményt!

Ez ugye teljes ellentétben áll azzal a hagyományosnak mondott családmodellel, amelyet néhány politikus és híveik vissza szeretnének állítani.

Áprilisban egy olyan egészségügyi szakmai eljárás leirata jelent meg az egészségügyi minisztérium közlönyében, amelynek a célja egységesíteni a transznemű emberek egészségügyi ellátását nemváltás esetén. Miután a média és a politika „megfelelően hagyományos” része rögtön riadót fújt, a kormány elbizonytalanodott, hiszen szintén nem nevezhető haladó szelleműnek, sem az emberi jogok védelmezőjének, amit már többször is bizonyított. Bizottságot terveznek létrehozni a probléma megbeszélésére, amelynek tagjait nem a szakemberek közül választják majd ki, hiszen azok alkották az előírást. Amely csupán egységesíti az eddigi gyakorlatot a transznemű emberek nemváltása esetén, ami valójában nem is nemváltás, hiszen a genetika nem változtatható, nyilatkozott a szakorvos, hanem azoknak, a magukat tartósan a másik nemhez tartozónak, más identitásúnak érző emberek életének megkönnyítése, hogy önazonos módon tudják folytatni életüket. Ha valaki veszi a fáradságot és elolvassa az anyagot, rögtön nyilvánvalóvá válik számára, hogy mindez nem bemondásra történik meg, hanem hosszú folyamat eredményeképpen, amelyben szakorvos, pszichiáter és további szakemberek vesznek részt, és alapos megfontolás után kerülhet csak szó bármilyen csekély műtétre is.

A politikának azonban ez mindig nagyon jó csont volt. A kirekesztés politikáját például gyermekvédelemnek is lehet álcázni, mint ahogy ezt a magyar törvény teszi. Az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, amely a lehető legkárosabb módon befolyásolja az LMBTQ-személyek életét, ugyanis a nemi identitást összemossa a pedofíliával. Korlátozza a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését, továbbá tilos ilyen reklámokat elérhetővé tenni a 18 év alattiaknak.

Ez utóbbi betartása szinte nevetséges következményekkel járt, hiszen azóta még a gyermekeknek szóló reklám sem ajánlott 12 éven aluliaknak, a filmekről nem is beszélve, miközben egy rajzfilm vagy mese időnként agresszívebb ezeknél, ráadásul attól, hogy kiteszik a 12-es számot, nem fogja kevesebb kiskorú megnézni.

A gyermeket érintő kérdésekben mindig a gyermek érdekét kell elsősorban figyelembe venni – ez az elv több mint harminc éve kötelező Magyarország és Szlovákia mindenkori kormányára nézve is, hiszen a Gyermekjogi Egyezmény a magyar és a szlovák jog része. „A gyerekeknek joguk van a testi, lelki és érzelmi biztonsághoz, ahhoz, hogy az emberi méltóságukat a hatalom védje. Minden kiközösítő, ellenünk uszító kijelentés újabb eszköz a gyerekbántalmazók kezében, akik miatt a magyarországi LMBTQ-gyerekek mindennapjaiban a félelem állandóan jelen van. Aki ilyet tesz, annak nem a gyerekek fontosak, hanem a saját hatalma” – nyilatkozták a magyarországi jogvédő szakemberek.

Sokkal értelmesebb és okosabb lenne a hagyományos család fogalmát abban meghatározni, hogy a család tagjai szeretetben, megértésben éljenek, biztonságos környezetben nevelhessék fel a gyermekeiket – ezt kellene számukra biztosítani. Az pedig, hogy a szülők azonos vagy különböző neműek-e, másodlagos szempont azzal szemben, hogy milyen emberek.