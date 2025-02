Pozsonyban biztonságos teret hoznak létre az LMBTQ-közösségnek, Budapesten eközben betiltják a Pride-ot

A pozsonyi Vár (Zámocká) utcában emléktáblát avattak Juraj Vankulič és Matúš Horváth emlékére, akik a Tepláreň előtti terrortámadásban vesztették életüket 2022 októberében. Most viszont egy új közösségi központ nyitotta meg kapuit a szlovák fővárosban. Mindeközben a magyar kormány vezetői szerint a Pride-ot be kell tiltani, Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke pedig már be is nyújtotta a betiltást célzó törvényjavaslatot.