A teljes leállás küszöbén?

Az Egészségügyi Világszervezet szerint ismét Európa a világjárvány fő gócpontja, és újabb korlátozások nélkül a fertőzöttek számát nem lehet kordában tartani. A kormányok próbálták elkerülni a kijárási korlátozások bevezetését, de sok európai országban már a tényleges éjszakai kijárási tilalom is életbe lépett. Bár a kormányok nem szívesen hallanak róla, de az új fertőzés ütemét látva ismét előkerült a lockdown, ami a gazdaság részleges vagy teljes leállását jelenti. Ez a végső fegyver a járvány elleni harcban: jó eséllyel erősen visszaszorítaná a vírus terjedését, de hatalmas gazdasági áldozattal jár. A teljes lockdownnál az egész gazdaság leállna és néhány hétig drasztikus kijárási tilalom lenne. Csak a kulcsfontosságú infrastruktúra és ipar működne, ami a vállalatok többségének tetemes veszteség, nem csoda hát, hogy ezt mindenki el akarja kerülni. Ez jól látható Szlovákiában is, ahol az epidemiológusok ilyen drasztikus megoldást javasoltak, de a kormány csak a puhább formájára volt hajlandó. Ugyan kijárási korlátozás van, de az emberek járhatnak munkába, a gazdaság nagy része továbbra is működik. A kormány ezt a sokat vitatott össznépi teszteléssel ötvözte, melynek célja az aktív vírushordozók többségének kiszűrése és karanténba helyezése. Ezzel időt nyer az összeomlás szélére került egészségügyi ellátás, és a remények szerint elkerülhető a teljes lockdown.

Hogy mit jelentene a gazdaság teljes leállása, az már jól látható a vendéglátói szektorban, amely már több mint egy hete rendkívül korlátozottan működik, ha egyáltalán működik. Az állami eKasa-rendszer adatai szerint a gasztronómiai egységek bevételei a korlátozások bevezetése óta a normális szint 40 százalékára estek vissza. Még rosszabb a helyzet a szállodaiparban: október második felében a járvány előtti bevételei 20 százalékát érte el. A következők a sorban a kiskereskedelmi egységek, melyek ugyan nyitva tarthatnak, de ... a vásárlók nem léphetnek be az üzletbe. A kormány ugyan hisz az általa nyújtott gazdasági segítség erejében, de a második hullámban nőni fog azoknak a vendéglátói és kiskereskedelmi egységeknek a száma, melyek ezt már nem élik túl.

Nagy kérdés az is, hogy az össznépi tesztelésen kiszűrt fertőzöttek karanténba vonulása mennyire bénít meg egyes üzemeket, ágazatokat. A múlt heti próbatesztelés eredményeit nézve országosan százezer fertőzött is karanténba kerülhet, a családtagjaival együtt. Az árvai régióban több nagyvállalatnak már a múlt hétvégén improvizálnia kellett az alkalmazottak karanténba kerülése miatt, de hétfőre mindenkinek sikerült helyreállítani a termelést, ami reményt ad az országos teszt előtt.

Az elkövetkező két hét mindenképp nehéz lesz, de ha el tudjuk kerülni a teljes leállást, akkor ezt mindenképpen győzelemként lehet elkönyvelni. Sajnos azonban elképzelhető, hogy pirruszi győzelem lesz, és ha néhány hét után újabb hullámmal csap le ránk a járvány, nem marad más, mint a határok teljes lezárása és a teljes leállás.