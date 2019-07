A rekorder és a jogász

Egy belga rekorder politikus. Egy francia jogász Amerikából. Nem csak Ursula von der Leyen (VDL) előéletét érdemes megnézni, akit az Európai Bizottság elnökének jelölt az állam- és kormányfők tanácsa. Ott áll a kinevezés előtt álló politikusok sorában a tanács következő elnöke, Charles Michel belga miniszterelnök.

Michel kőkemény politikuscsalád sarja. Édesapja korábban európai biztos és külügyminiszter volt, majd az ő pártjában, a belga liberális Mouvement Réformateurben már 16 évesen aktív szerepet vitt, hogy a vallon regionális alsóházban 23 évesen a legfiatalabb képviselő legyen. Ezután meredeken ívelt felfelé a karrierje: a legfiatalabb vallon belügyminiszter lett, 2007-ben már a brüsszeli belga szövetségi kormány minisztere.

Az egyik legkevésbé várt koalíció legsikeresebb miniszterelnöke lett 2014-ben, az ország történetének legfiatalabb (38 éves) kormányfőjeként. Alig 139 nap alatt tető alá hozta a koalíciót abban az országban, ahol megszokták már, hogy akár évekig szövetségi kormány nélkül kell üzemelni. A koalíció tagja lett a flamand nacionalista N-VA párt, ezzel kiérdemelve a „kamikaze koalíció” csúfnevet. Mégis, négy éven át tartott a kormányzat az egyébként kormányváltásokról híres belga fővárosban. Talán éppen ezért esett Charles Michelre a választás, hiszen kompromisszumteremtő képességét ezzel bizonyította. De az sem elhanyagolható, hogy Macron, a liberális francia elnök egy ideológiailag hozzá közel álló embert szeretett volna az uniós intézményvezetők között.

Vagyis a konzervatív kereszténydemokrata német VDL mellett a liberális és frankofón Michel egyfajta ellensúly lesz. A holland és a luxemburgi kormány is mellette áll, ezzel az EU-alapító Benelux államok teljes támogatását élvezte.

Hasonlóan érdekes karrier Christine Lagarde-é, amely egyáltalán nem a politika felé indult.

Most pedig úgy lehet az Európai Központi Bank – és ezzel a 19 országban levő euró – vezetője, hogy nem is közgazdász végzettségű, sőt, központi bankban sosem dolgozott. A jogászdiplomás Lagarde ugyanis a Baker McKenzie-ben kezdett, hogy aztán első nőként évek kitartó munkájával a világ e második legnagyobb nemzetközi ügyvédi irodájának ügyvezetője legyen Chicagóban. Már ez óriási teljesítmény. Ezután kapta a telefonhívást Párizsból 2005-ben, majd Jacques Chirac és Nicolas Sarkozy kormányában töltött be miniszteri posztot. Éppen pénzügyminiszter volt a válság idején, 2008-ban. Ezután nevezték ki a Nemzetközi Valutaalap első női igazgatójának, amely posztot most hátrahagyhat a frankfurti európai bankért.

Meglehetősen színes életutak. A Brüsszelben született, miniszterelnök lányaként felnőtt VDL-lel együtt nézve a képet kétségtelen, hogy a nyugati elit élvonalába tartoznak.

Kérdés, hogy ez mit jelent az unióban egyre fontosabb és egyre kiélezettebb Kelet–Nyugat párbeszédnek.

Visszasírjuk-e még a keletnémet születésű Merkel kancellárt?