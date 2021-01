A legbátrabb miniszter

Győzelmi jelentésben számolt be a pénzügyminisztérium a Standard & Poor’s döntéséről: a nemzetközi hitelminősítő Szlovákia A+ államadós-besorolásának kilátásait negatívról stabilra módosította. Valóban olyan jól állunk, mint azt a minisztérium állítja?

Győzelmi jelentésben számolt be a pénzügyminisztérium a Standard & Poor’s döntéséről: a nemzetközi hitelminősítő Szlovákia A+ államadós-besorolásának kilátásait negatívról stabilra módosította. Valóban olyan jól állunk, mint azt a minisztérium állítja?

A nagy hitelminősítők szokásaihoz híven a Standard & Poor’s (S&P) is megvárta, míg pénteken bezárnak a nemzetközi pénzpiacok, és csak jóval a pénteki lapzártát követően tette közzé a Szlovákiával kapcsolatos legfrissebb döntését. Eszerint az ország osztályzatán ugyan nem változtat, azonban az eddigi negatív kilátású államadós-besorolást stabilra módosította, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Szlovákiának az elkövetkező időszakban nem kell attól tartania, hogy az S&P leminősítené.

A hitelminősítő ugyan elismerte, hogy a szlovák gazdaság megsínylette a Matovič-kormány járványügyi intézkedéseit, de az eredetileg várt 9,5 százalékos zuhanás helyett tavaly azonban „csak” 6 százalékkal esett vissza az ország gazdasági teljesítménye, és a jelenlegi helyzetben már ez is pozitív hírnek számít. A pénzügyminisztérium nem is késlekedett az örömhír világgá kürtölésével, külön hangsúlyozva a kormány érdemeit. „A döntést a kormány kitüntetéseként értékelem. Ez is azt bizonyítja, hogy a kormánynak sikerült megvédenie a gazdaságot a járványtól, így a munkanélküliség és a lakosság vásárlóereje szempontjából sincsenek ijesztő adatok” – büszkélkedik Eduard Heger pénzügyminiszter.

Nos, hogy kinek mi számít ijesztőnek, az egyéni ízlés dolga. A szlovák pénzügyminiszter valószínűleg a bátrabb emberek közé tartozik, az általa említett tényezők, vagyis a munkanélküliség és a lakosság vásárlóereje ugyanis eléggé ijesztő. A Munka-, Szociális és Családügyi Központ legfrissebb adatai szerint az elmúlt hónapban 207 ezer olyan állástalan volt a szlovákiai munkaügyi hivatalok nyilvántartásában, akik azonnal képesek lennének munkába állni, ha lenne megfelelő állásajánlat. Számuk az egy évvel korábbihoz képest 72 ezerrel nőtt. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat szerint ezzel régiós viszonylatban is a legrosszabbul teljesítünk: míg Csehországban 2,9, Lengyelországban 3,3, Magyarországon pedig 4,5 százalékos munkanélküliséget mértek, Szlovákiában ez meghaladja a 7 százalékot.

Nincs mivel büszkélkednünk a lakosság bevételeit illetően sem. Ellenkezőleg, az Eurostat szerint az egy évvel korábbihoz képest Szlovákiában tavaly átlagosan 9 százalékkal estek vissza a foglalkoztatásból származó jövedelmek, ami a második legrosszabb adat az egész Európai Unióban. Csak a turizmus visszaesése miatt alaposan megtépázott Horvátországban mértek ennél is nagyobb visszaesést. A cseh munkajövedelmek például csak 3,5, a lengyelek 3, a magyarok pedig 0,8 százalékkal csökkentek a koronavírus-járvány alatt az egy évvel korábbiakhoz képest. És akkor még nem beszéltünk az inflációról, hiszen míg az eurózónás országokban az elmúlt hónapban átlagosan 0,3 százalékkal csökkentek az árak az egy évvel korábbiakhoz képest, Szlovákiában 1,6 százalékkal nőttek.

Egyvalamiben mégis Szlovákia a legjobb: nekünk van a legbátrabb pénzügyminiszterünk, aki a rossz gazdasági adatainkat is sikertörténetként képes tálalni. Csak legyen hozzá étvágyunk!