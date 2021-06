ZÖLD ÚT a nyári utazásoknak

UTAZÁSI JELZŐLÁMPA

A szlovákiai állampolgárok ismét szabadon utazhatnak – a kormány utazási jelző­lámpája ezt lehetővé teszi. Bár a világ országait zöld, piros és fekete színnel jelölik, ez „csupán” annyiban érinti az utazókat, hogy hazaté­réskor milyen szabályok vonatkoznak rájuk. A zöld a teljes szabadságot jelen­ti (az oltottaknak nem kell sem teszt, sem karantén), a pirosnál már kell a karantén (ez 8 nappal a hazatérés után egy negatív PCR-teszt­tel kiváltható), míg a fekete országok esetében minden­képpen 14 nap karanténra kötelezik az ott nyaralókat. Szó van arról is, hogy a kö­zeljövőben minden ország fekete lehet, és csak a teljes­körűen beoltottak térhetnek haza karantén (és teszt) nélkül. A lényeg, mindenki oda utazhat, ahova szeret­ne, csak hazatéréskor kell izolálnia magát, ha piros vagy fekete országban nya­ralt. Illetve minden esetben be kell jelentkezni az ehrani­ca.sk oldalon.

OLTÁSI IGAZOLVÁNY

Július elsején vezetik be az uniós Covid-útlevelet, vagyis az oltási igazolványt. Ez az unión belül lényegesen sza­badabb utazásokat biztosít az EU állampolgárai szá­mára, hiszen mindenki útra kelhet, az is, aki be van oltva, az is, aki nincs (számukra továbbra is kötelező a ne­gatív teszt). Bár a delta va­riáns miatti félelem néhány ország esetében felülírhatja a szabályokat, akik utazni szeretnének, a legjobb, ha beoltatják magukat, hiszen ez szinte garantáltan biz­tosítja a szabadságot, egy esetleges járvány fellángolá­sa esetén ugyanis szinte biz­tos, hogy csak a teljeskörűen beoltottaknak marad meg az utazás szabadsága (igaz lehet ez a hazatéréskor is).

AHÁNY ORSZÁG, ANNYI SZABÁLY

Július elsejéig megannyi szabály van érvényben az egyes országokban, van, ahova korlátozás nélkül utazhatunk, vannak helyek, ahova csak az oltottak utaz­hatnak szabadon, és olyan

is, ahova az oltás mellé még negatív tesztet is kérnek. Ezenfelül a legtöbb országba a belépés előtt egy elektro­nikus dokumentumot is ki kell tölteni, erre fontos ügyelni. A legtöbb ilyen jellegű korlátozásnak a remények szerint csak napjai vannak hátra – az uniós országokban mindenképpen, bár vannak helyek, amelyek már most tiltólistán vannak (ilyen pl. Portugália). Vagyis indulás előtt érdemes ponto­san tájékozódni a célállomás belépési szabályairól, mert azok szinte naponta változhatnak.

MAGYARORSZÁG

Számunkra az egyik legfontosabb cél­állomás Magyarország, ahova hivatalo­san egyelőre csak azok utazhatnak, akik már rendelkeznek oltási igazolvánnyal – azaz megkapták a vakcina első adagját vagy már mindkét dózist. Ha ez meg­van, akkor gyakorlatilag min­den szabadon használható (szállodák, wellness, fürdők, éttermek beltéri részei stb.), nincsenek korlátozások az országon belül. Negatív teszttel egyelőre nem lehet belépni, bár ez hamarosan megváltozhat.

EURÓPAI ORSZÁGOK

Az európai országokba már szinte korlátozások nél­kül utazhatunk, de fontos figyelni arra, hogy melyik or­szág melyik vakcinát fogadja el. Vannak országok, ame­lyek az orosz és a kínai vak­cinát nem ismerik el, így akik ilyen oltást kaptak, azok to­vábbra is csak negatív teszt­tel léphetnek be az adott or­szágba. Illetve előfordulhat, hogy csak a második oltás után(i 14 napot követően) lehet korlátozások nélkül át­lépni a határt. Jó hír, hogy a szomszédos Csehországba már szabadon utazhatunk, Ausztriában pedig tesztet csak az oltatlanoknak kell fel­mutatniuk.

TENGERPARTOK

Aki tengerparti nyaralás­ra vágyik, annak sem kell lemondania az utazásról, Horvátországba szabad az utazás, Spanyolországba is, ahogy az olasz és a görög partok is elérhetők. Azok a helyek, amelyek piros vagy fekete színnel vannak jelöl­ve (pl. Tunézia, Marokkó, Egyiptom, Törökország), szintén könnyítettek a belé­pési feltételeken, a legtöbb helyre szabad az utazás, leg­feljebb egy tesztet kell felmu­tatni a határátlépésnél.

NAGYVILÁG

Számos ország van a nagyvilágban, amely szintén vár­ja a turistákat, sok helyen csak egy belépési lapot kell kitölteni, így aki távolabbra menne, az olyan orszá­gok közül válogathat, mint Mexikó, a Maldív-szigetek, Costa Rica, Zanzibár, Do­minikai Köztársaság stb. Sok ország pedig már a nyitást tervezi, így ha min­den jól megy, akkor ősszel már nemcsak az unióban, hanem a nagyvilágban is szabadon utazhatunk.