Van olyan ország, amely idén már ki sem nyitna

Hamarosan, június 19-én nyit az izlandi Kék lagúna is. A turisták által közkedvelt helyen most az utolsó simításokat végzik, tisztítják a Grindavík-i lávamezőn található geotermikus fürdő medencéjét, hogy hamarosan feltöltsék azokat vízzel – ez egyébként 48 órát vesz igénybe. A szabadtéri fürdő március 23-án zárt be, így csaknem háromhónapos szünet után várja újra a turistákat. Izland egyébként június 15-én nyitja határait, de a beutazóknak még szükségük lesz negatív koronavírustesztre (ezt az első hetekben ingyen elvégzik a repülőtéren).

Világkörüli utazás Bécsben

A bécsi városvezetés mindent megtesz az osztrák főváros turizmusának újraindítása érdekében, mivel a járványhelyzet a bécsi turizmust is ellehetetlenítette. Most viszont már nyitnak, és szeretnék, ha lassan ismét a megszokott számban érkeznének a turisták. Ennek elősegítésére marketingkampányt indított a főváros Világkörüli út Bécsben címmel. Kihelyezett plakátok és digitális reklámanyagok segítségével szeretnék az olyan utazni vágyókat elérni, akik a hosszú elszigeteltség után végre szívesen kimozdulnának, és ezt a közelben tennék meg. A kampány központi motívuma a „8 nap alatt a Föld körül”, vagyis nem kell messzire menni ahhoz, hogy sok mindent láthassunk. A Bécsbe látogatók megtalálják Velencét Dogenhofban, Athént a Theseustempelnél, vagy Japánt a Béke Sztúpánál, és mindehhez átlagosan fél órát kell csak utazni. Mindenki megtalálja a saját ízlésének és korosztályának megfelelő programot ebben a nyüzsgő, de mégis emberi léptékű multikulturális metropoliszban. Ezzel párhuzamosan egy új, városi idegenvezető alkalmazást is kifejlesztettek, ami a fő bécsi attrakciók mellett a rejtett gyöngyszemeket is megmutatja, kis történetekkel fűszerezve. Az applikáció a helyieket is megszólítja, és alternatív programokat kínál a tömeg elkerülésére. Ugyanakkor Bécs felkerült a Best Destination Europe által legbiztonságosabbnak tartott európai úti célok húszas listájára is. Ez azért nagy teljesítmény, mert a listán csak kevés főváros szerepel, túlnyomórészt szigetek és ritkásabban lakott desztinációk képviseltetik magukat – derül ki Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményéből.

Idén ki se nyit ez az ország

Dél-Afrika bejelentette, hogy 2021 februárjáig nem nyitja meg újra határait a nemzetközi turisták előtt. Bár fokozatosan megszüntetik a márciusban bevezetett korlátozásokat és az alkoholtilalmat is feloldották, az idegenforgalom újraindítását nem kapkodják el – derül ki a travelandleisure.com híréből. Az alapvető szolgáltatásokon, mint az egészségügy és az élelmiszeripar, minden leállt az országban, a múlt héten azonban az emberek már visszatérhettek dolgozni. A kiskereskedelmi vállalkozások és az iskolák szintén megnyíltak. A lakosok látogathatják a szafarikat, de az év végéig nem mehetnek vakációzni. A belföldi turizmust decemberben, a külföldit pedig néhány hónappal utána tervezik beindítani.

Később indulnak a luxushajók

A Royal Caribbean hajótársaság 2020. július 31-ig meghosszabbítja globális flottájának felfüggesztését, vagyis legkorábban augusztus elsejétől indítja újra az útjait. A társaság a kanadai útvonalon október végéig nem kínál hajós utazásokat, mivel a kanadai kormány eddig hosszabbította meg a tengerjáró hajók beutazási tilalmát. Azok az utasok, akiket érintenek a változtatások és a felfüggesztések, igénybe vehetnek egy 125 százalékos jövőbeni utazási kreditet.

Bibionében saját partszakaszunk is lehet

A venetói turisztikai település biztonságos nyaralást ígér minden látogatójának. Olaszország legszélesebb homokos tengerpartján akár 64 négyzetméteren élvezheti szabadságát a turista, aki idén háromféle napozóterület között választhat. Közvetlenül a tengerparton a 16 négyzetméteres területet ajánlják a strandolóknak, a víztől távolabb igényelhetők egyre nagyobb területek, a rendkívüli kényelmet és biztonságot nyújtó 32, vagy akár 64 négyzetméteren. Mint azt a település turisztikai irodája hangsúlyozza, az árak változatlanok a településen szállást foglalók számára is, hiszen a szállás árában a napozáshoz szükséges hely is benne van, így az gyakorlatilag ingyenes.

