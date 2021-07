Utazzunk idén Olaszországba? Igen!

Ebben segít most cikkünk, amely bemutatja, milyenek az olaszországi rendelkezések, és főleg, mire számíthatnak azok az utazók, akik Itáliában szeretnének eltölteni pár napot a közelgő hetekben. Szerencsére van, ami még ilyen rendhagyó időkben sem változott, Olaszország még mindig csodálatos hely, tele lenyűgöző látnivalókkal, csodás tengerparttal és étkekkel, kedves helyiekkel, napsütéssel, és még közel is van.



Beutazási feltételek és fontos dátumok

Az országon belüli mozgás már jó ideje zavartalan, de ahogy telnek a napok, a beutazási feltételek is egyre könnyebbek lesznek: nemcsak a rendeletek tekintetében, hanem egyre több légitársaság indítja meg olasz járatait vagy teszi sűrűbbé azokat. Az sem elhanyagolható szempont, hogy Olaszország Szlovákiából autóval is egyszerűen elérhető, és az autónak az országon belüli mozgáskor is hasznát vesszük majd.

Van pár fontos dátum, amiről jó, ha tudunk. Június 28-án minden olasz régió, így az egész ország fehér besorolásba kerül át: már jelenleg is csak egyetlen északi régió, Valle d’Aosta van sárga besorolásban, a többi fehér. Teljesen friss a hír, hogy ennek köszönhetően ettől a naptól kezdve nem kötelező a kültéri maszkviselés, aminek a nagy nyári forróság beköszöntével mindenki nagyon örül.

Július 1-jétől Olaszország is elismeri, bevezeti az uniós digitális Covid-igazolványt, ami egyértelműen megkönnyíti az EU-n belüli biztonságos utazást. A digitális igazolvánnyal három dolgot igazolhatunk: hogy megkaptuk a védőoltásokat, átestünk a Covid-19 fertőzésen, vagy negatív, valószínűleg 48 óránál nem régebbi PCR- vagy antigénteszt-eredménnyel rendelkezünk. Az igazolványt a lakhelyünk szerinti tagállam adja majd ki. Ezt az igazolványt elsősorban a reptereken, már a felszállás előtt ellenőrzik majd.

Az országba utazás előtt mindenképp érdemes újra informálódnunk a feltételekről, már csak a biztonság kedvéért is. Ehhez a legjobb forrás az olasz külügyminisztérium által működtetett honlap, a Viaggi Sicuri (www.viaggiaresicuri.it), ahol minden aktuális információ elérhető angol nyelven is.



Mit jelent a fehér régió besorolás?

A fehér régiókban, így igazából Olaszország egész területén már csak kevés korlátozás van érvényben. Ami nagyon fontos, hogy megszűnt a coprifuoco, az esti kijárási korlátozás, így már senkinek sem kell 23 órára visszaérnie a szállására, nyugodtan élvezhetjük a késő esti sétát és fagyizást.

Maszk viselése zárt térben kötelező, és egyelőre még a távolságtartás is érvényben van. A távolságtartás elsősorban a rendezvényekre, beltéri utazásra, belső terekben történő tartózkodásra vonatkozik: továbbra is csak meghatározott, korlátozott számban lehet belső terekben tartózkodni. Például a buszokon, kompokon szalaggal leragasztott helyekkel jelzik a távolságot, vagy a távolsági buszra történő felszállás előtt megmérik az utasok lázát.

A (tömeg)közlekedés az egész országban zavartalan. Ahogy az üzletek, éttermek, múzeumok szintén zavartalanul működnek és szabadon látogathatók. Fontos információ, hogy az országon belül sehol nem kell felmutatni semmiféle Covid-igazolást az egyes helyekre történő belépéshez, így amint bejutottunk az országba, már csak a dolce vitát kell élveznünk, ahogyan korábban is.



Helyi hangulat?

A hangulat továbbra is hamisítatlan, a mosoly pedig elmaradhatatlan. Bár az olaszok is foglalkoznak a vírushelyzettel, a mindennapjaikat nem ez hatja át, sokkal inkább örülnek annak, hogy végre itt a nyár, végre lehet jönni-menni, jókat enni, kávézni és barátokkal találkozni.

A nagyon népszerű helyekre már a turisták is megérkeztek, igaz, kevesebben, mint a Covid előtti időkben, de ez az idelátogatóknak még igazán jó hír is lehet, hiszen így nem kell óriási tömegtől tartanunk. A tengerpartokat biztosan sokan választják most is, így érdemesebb az északi Jesolo és Rimini vonal helyett kicsit lejjebb, tovább utazni, és olyan partszakaszokat választani, amelyek békeidőkben sem annyira zsúfoltak. Abruzzo, Puglia vagy Lazio, Toszkána partszakai nagyon jó választásnak bizonyulnak, vagy akár a szigetek is, mint Szicília vagy Szardínia. Abruzzóban még túrázhatunk és hegyet is mászhatunk, és még a hőmérséklet is frissebb, kellemesebb lesz.

Az olaszok vendégszeretete ugyanolyan magas színvonalú maradt, így mindent elkövetnek azért, hogy az idelátogatók minél kevesebb fennakadással találkozzanak.

Szinte mindenki mögött embert próbáló időszak áll, így a tenger, a napsütés, a finom ételek és a sok-sok olasz érdekesség, szép látnivaló igazán léleksimogató most. Mára már a beutazás feltételei is egyértelműek, így nem marad más, mint hogy elutazzunk Olaszországba, és kipihenjük ezt a nehéz időszakot.



Olaszország 2021-ben sem fog csalódást okozni, sőt!

Zászlós Ágnes, MirabellaMap utazási tanácsadó