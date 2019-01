Trump makacssága nem tesz jót az amerikai turizmusnak

Az amerikai kormányzat részleges leállása ismét negatív hatással van a turizmusra. A nemzeti parkok bezárása több százezer dolláros bevétel-kiesést jelent naponta. Időről-időre előfordul, hogy az Amerikai Egyesült Államok törvényhozása nem hagyja jóvá az ország költségvetését, emiatt állami intézmények zárnak be egy időre részlegesen vagy teljes mértékben.

Így van ez most is, sőt Trump elnök a minap bejelentette, hogy az átmeneti állapot akár hónapig vagy évekig is eltarthat – közöl összefoglalót a témáról a skift.com.

Már második hete tart a kormányzati fenntartású intézmények részleges zárva tartása, a döntés érinti a múzeumokat és a nemzeti parkokat is. A gondok forrása, hogy a képviselőház nem hagyta jóvá Trump elnök javaslatát a mexikói határra építendő kerítésről, ennek hatására pedig nem fogadták el az USA 2019. évi költségvetését.

Az US Travel Association vezérigazgató-helyettese, Jonathan Grella szerint a kormányzati intézmények részleges bezárása napi 100 millió dolláros bevételkiesést okoz a turisztikai ágazatnak. Ennek az összegnek a fele a csökkenő belföldi turistaforgalomból származik, a másik fele pedig indirekt módon jelentkezik a nemzeti parkok bezárása, a kormányzati utazások elhalasztása és más üzleti utak elmaradása miatt.

Utoljára 2013-ban volt hasonló vita az USA költségvetéséről, akkor az összes nemzeti parkot bezárták. Tavaly év végén azonban bevezettek egy vészforgatókönyvet, amelynek értelmében a parkok jelentős része nyitva maradhatott, bár a létszámot csökkenteniük kellett.

A látogatóközpontok azonban zárva tartanak és elmaradnak a vezetett túrák is. Több helyen ideiglenes állami finanszírozás vagy non-profit szervezetek segítsége révén sikerül biztosítani a működést. Van, ahol önkéntesek takarítják például a mosdókat.

Az Amerikai Nemzeti Parkszolgálat által üzemeltetett több mint 400 helyszínnek körülbelül a harmada zárt be teljesen, ezek között vannak nemzeti parkok, történelmi és kulturális emlékhelyek. Akadnak részben és teljes mértékben működő létesítmények is. Több helyen az okoz problémát, hogy a létesítmények honlapján nem frissítik az információkat, így a látogatók csak akkor szembesülnek a tényekkel, amikor megérkeznek valamelyik nemzeti park zárt kapujához.

A US Travel Association egy blogbejegyzésben azt közölte, hogy egy tipikus januári napon 425 ezer látogatót fogadnak a nemzeti parkok, a vendégek pedig 20 millió dollárt költenek el. Becslésük szerint a kormányzat részleges leállása miatt naponta csak belépőkből 400 ezer dolláros kiesést szenvednek el a nemzeti parkok.

A nonprofit szervezet azt kéri a turistáktól, hogy ne látogassák a nemzeti parkokat mindaddig, amíg azok nem üzemelnek újra „teljes alkalmazotti létszámmal”. A parkok felkeresése addig megítélésük szerint veszélyes.

Amerikai sajtóhírek szerint egy ember meghalt december 25-én a Yosemite Nemzeti Parkban, miután lezuhant valahonnan, egy másik személy pedig a lábát törte egy másik parkban egy nappal korábban.

Washington DC-ben a Smithsonian Intézethez tartozó 17 múzeum, galéria, valamint a város állatkertje is zárva tart.