Tavaszi kirándulások, városlátogatások – hova, mennyiért utazhatunk? Repjegyek 17 eurótól!

HOVA UTAZHATUNK?

Európában már szinte min­denhova beutazhatunk, alig van olyan ország, amely még kérne valamilyen do­kumentumot, oltási igazol­ványt a turistáktól. A belföldi szabályok is lazultak, igaz, néhány helyen még mindig kötelező a maszk használa­ta, így mindenképpen pa­koljunk a bőröndbe néhány FFP-maszkot. A távolabbi országok esetében a beuta­zás többnyire csak az oltott turisták számára érhető el, sok helyen még elvárt az indulás előtti PCR-teszt. Így, ha megvan, hova utaznánk, még a foglalás előtt minden­képpen nézzük meg a beu­tazási szabályokat.

HOVA UTAZZUNK?

A tavaszi utazásokra a legjobb, ha egy európai célállomást választunk magunk­nak, legyen szó városláto­gatásról, wellnessüdülésről, egy régió bebarangolásáról vagy akár ezek kombináci­ójáról. Városlátogatásokra nagyszerű választás bárme­lyik európai nagyváros, well­nessüdülésre a magyaror­szági hotelek, fürdővárosok vagy a főváros, Budapest ajánlatait érdemes átbön­gészni, ha pedig valaki valami különlegesre, egzoti­kusra vágyik, annak az ame­rikai városok, az ázsiai nagy­városok és tengerpartok, vagy éppen Zanzibár lehet jó választás.

MIKOR UTAZZUNK?

Mivel még nem kezdődött el az üzleti utazás, az vár­hatóan csak ősszel, de va­lószínűbb, hogy tavasszal éled újra a járvány után, ezért a nagyobb konferen­ciák még elmaradnak. Ko­rábban ezek az események rendkívül megdrágították a helyi szállásárakat. Bár elvétve most is előfordul ilyen, de nem ez a jellemző. Árdrágító hatása van a na­gyobb sporteseményeknek és a nemzeti vagy nemzet­közi ünnepeknek – ilyen lesz most például a húsvét, amikor a legtöbb hotel telt házzal üzemel (de vannak még szabad helyek, aki in­kább a megspórolt szabad­ságot részesíti előnyben, és nem zavarja, ha magasabb a szállás ára).

REPÜLŐJEGYEK

Ha megnézzük az akciós repjegykínálatot, akkor lát­ható, hogy Európán belül a legtöbb helyre 20–30 eurós repülőjeggyel el tu­dunk utazni, a táblázat­ból is jól látható, hogy az olaszországi, spanyolor­szági célállomások most nagyon olcsón foglalhatók. Ha az olcsó repülőjegy a szempont, akkor jó válasz­tás lehet Róma, Mallorca, Malaga, London, Brüsszel, Athén, Párizs, Reykjavík és Lisszabon. Az unión kívüli célállomások közül pedig érdemes megfontol­ni a törökországi Dalamant (innen hajóval csupán egy óra átmenni a görögországi Rodosz szigetére is – kettőt egy csapásra), Tel Avivot, Isztambult, a jordániai Aqa­bát, a Dubajhoz közel eső Abu Dzabit. A távolabbiak közül pedig kiemelkedően jó áron foglalható most Bang­kok (349 €), New York (399 €), Phuket (439 €), Zanzi­bár (469 €), Miami és Ha­vanna (mindkettő 499 €).

SZÁLLÁSOK

A szállások ára már érezhe­tően megnőtt, Európán be­lül egyértelmű a trend, hogy most már lényegesen többe kerül a szobák ára, mint akár csak egy évvel korábban. Éppen ezért a repülőjegy le­foglalása előtt érdemes azt is megnézni, hogy az adott időpontban milyen áron kí­nálják a hotelszobákat, ne­hogy végül ez emelje meg a kirándulás, városlátogatás árát – teljesen értelmetlen módon. Ha drágának talál­ja a szállást, érdemes egy héttel későbbi vagy korábbi időpontra is ellenőrizni az árakat, ha lényeges különb­ség van, akkor előfordulhat, hogy a városban valamilyen nemzetközi esemény van (sportesemény, konferen­cia, nemzeti ünnep az or­szágban, ezért a megnöve­kedett belföldi turistaáradat hajtja fel az árakat). Most érdemes megnézni a ma­gasabb, négy- és ötcsillagos hotelek ajánlatait is, az üzleti turisták elmaradása miatt ugyanis ők is a turistákra va­dásznak, jellemzően rendkí­vül kedvező árakkal.