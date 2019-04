Melyik látványosság nyűgözte le a legjobban?

Florida híres a gyönyörű tengerpartjairól, és büszkén mondhatom, hogy Amerika egyik legszebb tengerpartjának közelében élek. A Siesta Key Beachen lenyűgöző türkizkék a víz, a homok pedig fehér és sima, mint a liszt. A páratlan floridai naplementék is lenyűgözőek.

Mi sokkolta a leginkább?

Floridában a legsokkolóbb dolog a hurrikánszezon. Az esős évszak, illetve hurrikánszezon körülbelül májustól novemberig tart. Az ember igazából sosem tud felkészülni rá, bármennyire próbál is. A másik dolog, ami eléggé furcsa volt, hogy a tavakban nem lehet fürdeni, mert tele vannak aligátorokkal. Ezek a hüllők előszeretettel beköltöznek bárhová, ahol víz van, legyen az akár egy medence a lakónegyedben.

Melyik a legfurcsább helyi szokás?

A floridaiak nagyon laza emberek, nem nagyon szeretnek kiöltözni. A tipikus floridai felszerelés a rövidnadrág, trikó és strandpapucs. Így mennek moziba, ebédelni, szórakozni.

Melyik helyi étel ízlik a legjobban?

A helyi ízek a különböző kultúrák keverékéből állnak össze, a latin-amerikai befolyás azonban kimondottan hangsúlyos. Mivel a férjem kolumbiai származású, és szeret főzni, nagyon megkedveltem a tipikus kolumbiai csemegéket: arepa, pan de bono és empanadas. A férjem specialitása a sült lazac jázminrizssel és salátával, az enyém pedig a tökpite mályvacukorral, amit általában hálaadás ünnepére szoktam készíteni.

Mit vezetne be itthon is?

A floridaiak híresek a kedvességükről, vidámak és optimisták. Talán azért is, mert mindig süt a nap, nyugodt az élet, és sok a nyugdíjas. A vevőszolgálat kiváló még a többi amerikai államhoz viszonyítva is.

Mit nem tud ott soha megszokni?

A pálmafás karácsonyokat. Hiányzik a hó, főleg karácsonykor.

Mi hiányzik a legjobban itthonról?

A család és az otthoni ízek.

Milyen jó tanácsot adna egy turistának?

Okvetlenül meg kell nézni az Everglades Nemzeti Parkot, amely az egyik legnagyobb trópusi vadon és mocsárvilág az Egyesült Államokban, egyúttal a Világörökség része. Ajánlom a motorcsónakos túrát, amely során aligátorokat, floridai párducot, flamingókat, erdei gólyákat és kígyónyakú madarakat lehet megpillantani. Emellett a vidámparkokat is ajánlom: a Walt Disney Worldöt, valamint az Universal Studios parkját, az Island of Adventure-t. Fantasztikus élményben lehet részük a látogatóknak a Kennedy Space Centerben, a NASA űrközpontjában is, különösen űrszonda vagy emberes űrrepülő indításakor.