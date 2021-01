Olvasóink élménye: járvány idején is lehet nyaralni

A járvány miatt szinte csak pár olyan ország, népszerű célállomás van a világon, ahova beutazhatnak a turisták. Ám aki most útnak indul, azok mindegyike óriási élménnyekkel feltöltődve térhetett haza. Két olvasónk, Kata és Tamás is az utazást választották, előbbi a Maldív-szigeteken, míg utóbbi Mexikóban nyaralt. Őket kérdeztük, milyen az egzotikus nyaralás járvány idején.

A járvány miatt szinte csak pár olyan ország, népszerű célállomás van a világon, ahova beutazhatnak a turisták. Ám aki most útnak indul, azok mindegyike óriási élménnyekkel feltöltődve térhetett haza. Két olvasónk, Kata és Tamás is az utazást választották, előbbi a Maldív-szigeteken, míg utóbbi Mexikóban nyaralt. Őket kérdeztük, milyen az egzotikus nyaralás járvány idején.

Milyen volt a nyaralás a járvány idején?

Kata: Szuper, nagyon jó volt megélni, hogy ahol jobb a helyzet, mint Európában, és lehet utazni, ott mennyivel nyugodtabb és normálisabb az élet. Nyilván van pár korlátozás, maszkot kell hordani végig a repülőn, sok extra adminisztráció van, ami az utazó felelőssége, hogy tájékozódjon, hogy az adott országba való belépéshez milyen dokumentumok szükségesek. Ha valami nincs meg, az a reptéren nagyon lelassítja a dolgokat, ezért pl. check in-re már 4 (!!!) órával hamarabb javasolják kimenni. Online check in nem működik, mert így biztosítják, hogy mindenkinek meglegyen minden szükséges papírja. Elfordulhat járat törlés, menetrend változás utolsó pillanatban. A repülőtéri várók, azaz a lounge-ok nincsennek nyitva. Ezekre fel kell készülni.

Tamás: A nyaralás hangulatán már induláskor érzékelhető volt a Covid árnya, a repülőtéren Hollandia felé indulva már szükség volt PCR-tesztre, de ez jó érzést váltott ki bennünk, mert tudtuk, hogy jó eséllyel kiszűrik, ha valaki esetleg fertőzött lenne. Mexikóban nagyon figyeltek mindenhol a higiéniára, a szállodák, közlekedési eszközök személyzete nagyon óvatos volt és látszott, hogy az egész nemzeti összefogás van emögött, tudatosan óvatosak és körültekintőek voltak. Minden helyen szükség volt kézfertőtlenítésre, maszk viselésére. Egyetlen kivétel a fiatalos partihely, Tulum volt, ahol a viszonylag fiatalabb korosztályú vendégkör kevésbé vette komolyan a járványügyi intézkedéseket. A főváros, Mexikóváros a világ egyik legnagyobb városa, nagyon furcsa volt, hogy Szilveszter éjszakáján szinte senki nem volt az utcán, mintha „szellemvárosban” jártunk volna.



Mennyi turista volt ott, milyen volt a szálloda telítettsége?

Kata: Kiemelt időszakban voltunk, szilveszter beleesett, így a szálloda telt házas volt. Igaz, ez egy 6 szobás boutique-hotel volt, de a nagyobb hotelek is hasonló telítettséggel működtek.

Tamás: A szállodák telítettsége kb. 40–60% volt, mindegyik hotelben igyekeztünk beszélgetni a dolgozókkal, ők mesélték, hogy ezek a számok világviszonylatban is rendkívül jónak minősülnek a járvány idején. Pont Mexikó az, amely még most is a járvány előtti számok több mint 50 százalékát hozza.



Milyen járványügyi intézkedésekkel találkoztál, volt-e olyan, amit hiányoltál?

Kata: A kiutazáshoz szükséges volt egy 96 órán belüli negatív PCR-teszt. A hotelben napi kétszer testhőt mértek, ami kötelező, a kormány előírja. És több nyilatkozatot alá kellett írni, hogy mi történik, ha a vendégek közül valaki covidos lesz. Nagyon felkészültek amúgy, a légitársaságnak szuper utasbiztosítása van (ez ingyen adják a jegy mellé), ami mindenféle Covid-eseményre (extra teszt, karantén stb.) fedezetet nyújt. A szigeten a maszk kötelező volt, és megkértek, hogy ne menjünk boltba, hogy ne érintkezzünk a helyiekkel, hanem ők megvesznek bármit, ami kell, extra költség nélkül. A Maldív-szigetekről való kilépéshez is kötelező egy 45 órán belüli teszt, ezt is a hotel intézi.

Tamás: Nagyon komoly járvány-ügyi intézkedések voltak, hőmérséklet mérése, kézfertőtlenítés, maszk viselése, a személyzeten maszk és arcpajzs is volt. A „buli-helyeken”, bárokban azonban sokszor kevésbé vették komolyan az intézkedéseket, még a dolgozók is csak díszként akasztották a fülükre a maszkot.



Hogyan szolgálták fel az étkezéseket a hotelben?

Kata: Rendes ültetett étkezések voltak. Nincs büféztetés, pincér hozza ki.

Tamás: Mexikóban találkoztunk svédasztalos koncepcióval is, de jobban el voltak határolva az ételek, nem voltak annyira nyitottak a svédasztalok – de az esetek többségében a la carte koncepció volt, nagyszerű szolgáltatással.



Hogy látod, megéri most nyaralni? Akár ilyen messzire is?

Kata: Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy azokra a helyekre, ahova lehetséges utazni, bátran tegye, mert Európán kívül más világ van :), jobb!

Tamás: Nekem szimpatikus az a hozzáállás, amit kinn tapasztaltunk, hogy maradjon fenn a turizmus, kellő óvatossággal, körültekintéssel, mind a fogadó ország, mind pedig a turisták részéről.