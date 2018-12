Olcsó repjegy Dubajba, csomaggal, 219 euróért

Ha még nincs programja januárra, akkor van egy tippünk. Mit szólna egy dubaji kiránduláshoz? A repülőjegy most csak 219 euró.

Az akciós jegy prágai indulással és érkezéssel érhető el (Prágába vonattal vagy busszal is könnyen és olcsón eljuthatunk). A 219 eurós ár tartalmazza a jegyárat, az adókat és az illetékeket, a kézipoggyászt, valamint egy 23 kg-os feladható csomagot is (e miatt is nagyon kedvező az ár).

Utazási időszak: 2019. január

Útvonal: Prága - Dubaj DXB - Prága

Légitársaság Smartwings

Kézipoggyász: 2 db, egy 56cm x 45cm x 25cm, max. 8 kg-os, és egy 40cm x 30cm x 15cm, max. 3 kg-os

Feladható poggyász: 23 kg

Foglalni a linkre kattintva lehet.