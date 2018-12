Lappföld: Nincs hó, elmaradnak a turisták

A mostani szokatlan hóhiány miatt azonban több brit utazásszervező cég is törölni kényszerült lappföldi járatait. A Finn Meteorológiai Intézet korábbi közlése szerint idén novemberben volt a legvékonyabb a hótakaró Lappföldön a mérések 1961-es kezdete óta, noha területileg azért vannak eltérések. Az YLE finn állami műsorszórónak nyilatkozva egy helyi vállalkozó, Juha-Pekka Mikkola elmondta, hogy a már kifizetett szolgáltatások árát is visszatérítik, de alternatív programokat is kínálnak a turistáknak. A huskyk például most nem szánt, hanem hintót húznak.



A turistaszállók egy részén megőrizték a havat a múlt télről, de ezt a tartalékot csak 0 Celsius-fok alatt lehet bevetni, mert melegebb időben hamar elolvad. Néhány szolgáltató a hóvásárlás mellett döntött. Az ázsiai turisták körében mindeközben korántsem csökken Lappföld népszerűsége, mivel náluk sokkal inkább az északi fény megcsodálásának lehetőségével hirdetik a tartományt. Az északi fényt nem befolyásolja a hó, sőt, a sötét színű terep még látványosabbá is teszi.



Noha egyelőre nem túl bíztatóak a mutatók, a lappföldi repülőterek csaknem 700 charterjárat fogadására készülnek a karácsonyi szezonban.