13 helyre repülhetünk 17-50 eurós áron - itt a nyári akciós jegyek

Még vannak fapados árak

A napokban röppent fel a hír, hogy az osztrák kormány extra adókkal, irányonként legalább 40 euróban minimalizálná a repülőjegyek árát, hogy ezzel is zöldebbé tegye a légi közlekedést. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 12 eurós extra adót is beszámítva Bécsből szinte lehetetlen lesz 100 euró alatti áron repülni, ám a lapzártánk előtti árfigyelő táblázatunkból is látszik, hogy még nem jelent meg az árakban ez a szabályozás, így megannyi célállomásra repülhetünk rendkívül kedvező áron.



Akciós jegyek

Mivel már a pozsonyi repülőtér is újra üzemel, így a három közeli légikikötőből induló és érkező légitársaságok akcióira fókuszáltunk. Az indulási időszak júliustól kezdődik, de a legtöbb akció július–december, némelyig szeptember–március közötti repülésekre érvényes, így akár az őszi, téli városlátogatásra, tengerparti nyaralásra is jó lehet – a határnyitások, beutazási szabályok függvényében.



27 célállomás 100 euró alatt

Ahogy a táblázatból is látható, a legolcsóbb, oda-vissza útra szóló repülőjegy jelenleg Milánóba szól, az ára csupán 17 euró. De 27 euróért az olyan népszerű városokba is elrepülhetünk, mint Athén, Róma, Brüsszel, Malaga. A nagyvárosok közül még jó választás lehet Barcelona (38 €), Lisszabon (35 €), Párizs (55 €) vagy éppen Amszterdam (64 €). A 100 euró alatti árkategóriában nagyon sok olasz, görög, spanyol tengerpart is megtalálható, így aki nyaralni szeretne, idén nem kell sokat fizetnie a repülőjegyért, hiszen gyakorlatilag ezek az árak eddig jellemzően a szezonon kívüli időszakban voltak érvényesek. Az 50–100 eurós sávban foglalható célállomások között megtalálható Szicília, Szardínia, Rimini, Ibiza, Mallorca, Kréta, Rodosz, Málta stb. Egy kiemelkedően olcsó jegyár is felbukkant a listán – a Dubajtól mintegy 140 kilométerre fekvő Abu Dzabi. Az Egyesült Arab Emírségek fővárosába most mindössze 78 euró egy retúrjegy, ami rendkívül kedvező, akár ha a célállomást szeretnénk megnézni, akár Dubajt.



Távolabbi célállomások

Ha a távolabbi célállomásokat nézzük, látható, hogy ez esetben is jelentősen csökkentek az árak, hasonlóan az európai jegyárakhoz, szezonon kívüli időszakban jellemző akciókkal csábítanak a légitársaságok. Például New Yorkba 300 euró alatti áron is elrepülhetünk, de aki Miamiban szeretne tengerparti nyaralást, annak sem kell 400 eurónál többet fizetnie a jegyért (sőt, aki bevállalósabb, az repülhet barcelonai indulással, budapesti/bécsi érkezéssel, hiszen ezek a jegyek még olcsóbbak: New York 209 euró, Miami pedig 219 euró, ehhez még jön a 20 eurós jegy a katalán fővárosba). Az egyik legszebb nyaralóhelyre, a Hawaii-szigetekre pedig most 600 eurónál is olcsóbban, 599 €-ért repülhetünk. Bár a népszerű Thaiföld egyelőre még nem nyitott a turisták előtt, hamarosan várhatóan ez is megtörténik. A jegyeket már lehet foglalni, 440–480 euró közötti áron, ami szintén nagyon jó ajánlat, annál is inkább, mivel ez az ár már tartalmazza a 30 kilogrammos csomag díját is, sőt, ha nem felel meg az utazási időpont, akkor a Qatar Airways légitársaságnál korlátlan számban, díjmentesen módosíthatjuk a dátumot.



Rugalmas feltételek

Nemcsak a Qatar Airways, hanem a legtöbb légitársaság most sokkal rugalmasabban kezeli a jegyeket, a legolcsóbb tarifák esetében is sokszor lehetőség van módosítani az indulás időpontját (van olyan légitársaság is, amely a célállomást is rugalmasan kezeli, azaz pl. Bangkok helyett akár Balira is repülhetünk a jeggyel). Foglalás előtt érdemes alaposan áttanulmányozni a tarifa szabályait, hogy tudjuk, ha mégsem akkor repülnénk, milyen lehetőségeink vannak. Mert a jegyárakat nézve most érdemes repülni, és az szinte garantált, hogy tömegre sem kell számítanunk – sem a reptéren, sem pedig a tengerparton.

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom