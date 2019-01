Mit tehet az utas, ha sztrájk miatt törlik a járatát?

Már a múlt héten elkezdődött, a héten kedden folytatódott és ma is tart a sztrájk a németországi repülőtereken. Ez több száz törölt járatot és százezernél is több utast érint – főleg azokat, akik Németországba, vagy valamelyik németországi repülőteret átszállásra használva egy távol(abb)i célállomásra utaztak volna. Mit tehet az utas sztrájk esetén, milyen jogai vannak?

Ami a legfontosabb, a légitársaság köteles segítséget nyújtani az utasoknak. Már több alkalommal is írtuk a légi utasok jogairól, de időnként nem árt felfrissíteni az információkat, annál is inkább, mivel idén várhatóan nem ez lesz az utolsó munkabeszüntetés a repülőtereken, a légitársaságoknál.

A légi utasok jogairól a 261/2004 EK rendelet szól (hivatalos nevén: Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete a viszszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról) – ez minden európai légitársaságra érvényes. A lényege, hogy a légitársaság minden esetben köteles segítséget nyújtani az utasoknak, függetlenül attól, hogy a járattörlés sztrájk, időjárási viszonyok vagy más ok miatt következik be. De mit is jelent a segítségnyújtás? Ingyenes étkezést a repülőtéren, ingyenes átfoglalást – a legközelebbi, elérhető járatra –, ha kell, szállást és transzfert a szállodába és vissza. Bár a szabály tartalmazza a távközlési szolgáltatások biztosítását (ingyenes hívás két alalommal), de ma már, az uniós roaming miatt szinte tárgytalan.

Ezt írja a szabály, ám ez esetben fontos, hogy utasként ne essünk pánikba, és igyekezzünk kicsit önnállósítani magunkat – bár a légitársaságok alkalmazottai (már amelyik dolgozik) igyekeznek megoldani a helyzetet, de életszerűtlen, hogy minden utasnak segíteni tudnak. Éppen ezért még repülőtérre indulás előtt érdemes megnézni az online rendszerben, hogy menetrend szerint közlekedik-e a járatunk, vagy az is a sztrájk áldozata lett, és törölték. Ha ez utóbbi, akkor sok légitársaság már online felkínál egy alternatív járatot, és ezt elég csak elfogadni, vagy ha ilyen nincs, akkor érdemes online átfoglalni (ez ilyenkor ingyenes).

Vagyis még otthonról próbáljunk meg magunknak segíteni, hiszen kinn a repülőtéren, a nagy tömegben sokkal nehezebb lesz minden. Ha csak másnap van elérhető járat, akkor foglaljunk szállást (ha éppen hotelben vagyunk, próbáljuk meg ott meghosszabbítani az otttartózkodást), és lehetőség szerint minden számlát őrizzünk meg (étkezés, szállás, transzfer a repülőtérről a szállodába és vissza). Majd, ha hazatértünk, akkor azok másolatát küldjük el a légitársaság ügyfélszolgálatának, hogy térítsék meg a kiadásokat (nyilván ilyenkor nem kell átcuccolni egy puccos luxushotelbe, mivel a légitársaságok általában éjszakánként 70–130 euró közötti hotelszámlát fogadnak el). A lényeg tehát, hogy a legjobb, ha mi magunk intézkedünk, hiszen ez sokkal gyorsabb, és kevesebb stresszel is jár. Ez még akkor is igaz, ha már a repülőtéren vagyunk – nem kell sorban állni, elő az okostelefont, a laptopot, és interneten szinte minden megoldható.

Az átfoglalást, ha online nem lehetséges, akkor telefonon is lehet intézni, legvégső esetben marad a személyes ügyintézés a repülőtéren. Vagyis röviden elmondható, hogy a sztrájkok miatti káoszt a legjobban akkor tudjunk elkerülni és menedzselni a saját utazásunkat, ha megpróbáljuk önállósítani magunkat, és megszervezni azt, ami a légitársaság kötelessége lenne, de egy ilyen káoszban ez szinte lehetetlen.