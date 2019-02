Minél kevesebbet lóg a neten, annál olcsóbb a hotelszoba

A göteborgi Hotel Bellorában a szoba ára attól függ, a vendég mennyi időt töltött ott tartózkodása alatt a közösségi médiában. Azoknak, akik bejelentkeznek a göteborgi Hotel Bellora The Check Out Suite-jába – aminek a nevét stílusosan kikapcs névre is fordíthatnánk –, készen kell állniuk arra, hogy egy időre búcsút mondjanak okos telefonjuknak, és ki kell használniuk a lehetőséget, hogy egymással kommunikáljanak.

