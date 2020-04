Mi lesz a befizetett nyaralással?

Utazási csomagok

Ha már van egy befizetett utazása, a nyári időpontokra, egy utazási irodában – ezek jellemzően a tengerparti nyaralások, azaz szállás, repülőjegy és szolgáltatások egy csomagban – akkor a szabályok értelmében a foglalás érvényben marad, mindaddig, amíg az utazási iroda nem dönt a tervezett időpont törléséről. Ha májusi nyaralásra fizetett be, akkor, ha még nem is törölte az iroda, akkor várhatóan a közeljövőben meglépi ezt, de a nyári indulásokkal kapcsolatban még kivárnak, és a helyzet alakulásától teszik függővé az esetleges törlést. A szlovákiai utazási irodák már rugalmasan kezelik a helyzetet, a legtöbb cég lehetőséget ad az ingyenes átfoglalásra egy későbbi időpontra, vagy ha ezt nem kéri, akkor a befizetett összeg értékében egy utazási utalványt kínál az utasoknak, amelyet az év végéig, vagy egy éven belüli utazásokra lehet felhasználni. Ha tehát van érvényes foglalása, akkor mindenképpen lépjen kapcsolatba az irodával, és kérdezze meg, milyen lehetőségek vannak. Ha a nyaralás csak a nyári szünet idején, azaz júliusban vagy később lenne, akkor érdemes még kivárni, hiszen május elején már minden bizonnyal sokkal többet fogunk tudni arról, milyen utazások valósulnak meg, ha megszűnnek a korlátozások. A 14 napon belüli törlések esetén elméletileg az utazási irodáknak a teljes befizetett összeget meg kellene téríteni, vagyis vissza kellene adni a pénzt, ám az európai országokban működő irodák szövetsége most azzal fordult az Európai Bizottság elnökéhez, hogy a vírusjárvány miatt törölt utazások esetében tegyék lehetővé, hogy csak utazási utalványban térítsék vissza a befizetett összeget, hiszen ha készpénzben kellene, és két héten belül fizetni, az a legtöbb európai irodát szinte azonnal csődbe vinné. Számos országban már készül ilyen jogszabály-módosítás, és nem kizárt, hogy erre is lesz egy európai közös irányelv.

Repülőjegyek

Ha van olyan repülőjegy-foglalása, amely a következő hónapokra szól, akkor ezzel kapcsolatban fel kell keresni a légitársaságot, vagy azt a céget (pl. repjegyfoglaló oldal, utazási iroda stb.), ahol megvásárolta a jegyet. Mivel minden légitársaságnál más szabályok vannak, ezek sokszor naponta változnak, így csak ők tudják megmondani, hogy mit kezdhetünk a jegyünkkel. Bár még nagyon nagy a bizonytalanság, a fuvarozók általában április végéig állították le a forgalmat – ez légitársaságonként eltérő –, így a májusi vagy az azt követő időszakra szóló jegyek – még – érvényesek. A légitársaságok is rugalmasak, a legtöbb lehetőséget kínál arra, hogy egy későbbi időszakra átfoglaljuk a jegyet, a jegymódosítási díjat is elengedik, ám ha különbség van az árban, akkor azt szinte az összes cég felszámolja az utasnak. Számos cég arra is lehetőséget ad, hogy az utas törölje a jegyét, és a befizetett összegről egy utalványt kap, ezt egy éven belül lehet felhasználni egy újabb foglalásra (a fuvarozó bármelyik útvonalára). Ugyanez igaz az utalványokra is, a befizetett, de nem leutazott jegyek árát az utasok voucherben kaphatják meg. A koronavírus- járvány miatt törölt járatok utasai a befizetett összeget készpénzben is visszaigényelhetik.

Légi utasok jogai

Közben az Európai Bizottság is kiadott egy iránymutatást, hogyan kell értelmezni a légi utasok jogairól szóló EK261/2004 uniós szabályt. Ennek lényege, hogy a rendelet továbbra is alkalmazható, a benne foglalt utasjogok – beleértve a légitársaságok segítségnyújtási kötelességét – érvényesek. A koronavírus okozta törlések azonban egyértelműen vis major esetnek számítanak, azaz nem tehető érte felelőssé a légitársaság, így az utasnak nincs joga anyagi kártérítést kérni a törölt járat miatt. Az elmúlt napokban számtalan esetről lehetett hallani, ahol ugyan nem törölték a járatot, ugyanígy nem jár kártérítés és pénzvisszafizetés, ha az utas önként mond le az utazásról.