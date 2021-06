MENNYI? Akciós repülőjegyek, szuperolcsó all inclusive nyaralások

Jó hír, hogy már megjelentek a last minute utazások, szá­mos iroda kínál rendkívül kedvező áron ten­gerparti nyaralást – már 400 euróért is találunk egyhetes utazást, all inclusive ellátás­sal. Nemcsak a csomagaján­latok, de a repülőjegyárak is lényegesen kedvezőbbek, mint a járvány előtti évek­ben, főleg ha figyelembe vesszük, hogy most van a nyári főszezon.

Jó hír, hogy már megjelentek a last minute utazások, szá­mos iroda kínál rendkívül kedvező áron ten­gerparti nyaralást – már 400 euróért is találunk egyhetes utazást, all inclusive ellátás­sal. Nemcsak a csomagaján­latok, de a repülőjegyárak is lényegesen kedvezőbbek, mint a járvány előtti évek­ben, főleg ha figyelembe vesszük, hogy most van a nyári főszezon.

Még mielőtt átnézzük az árakat, fontos megjegyez­ni, hogy a hazautazásnál még számos országból szükség lehet a karanténra, így foglalás előtt ezt mérle­gelni kell. Ha azonban be­vezetik az egyszínű utazási térképet, akkor a teljesen beoltottak mentesülnek az izoláció alól, így ők ezt kö­vetően valóban szabadon utazhatnak – oda, ahova csak szeretnének.

Repülőjegyek

Gyakorlatilag alig van olyan célállomás, ahova ne lenne akciós repülőjegy a nyári hónapokra – legyen szó európai nagyvárosokról vagy éppen népszerű ten­gerparti célállomásokról. 50 euró alatti áron 23 helyre repülhetünk, ami rendkívül jó hír a nyári főszezonban. Bár a népszerű görög, olasz, spanyol szigetek picit drá­gábbak, még így is megéri foglalni, akár csak úgy, hogy egy hosszabb hétvégét, négy-öt napos nyaralást tervezünk. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a nyári hónapokban lefoglalt jegyek szinte mindegyike ingyenesen és rugalmasan módosítható, így ha valami gond van, akkor sem kell aggódnunk, a jegyet egy későbbi időpontra tehet­jük át. Egyéni szervezésnél a szállást is magunk oldjuk meg – a hotelek is hasonló szabály szerint működnek, azaz szinte minden esetben ingyenes a módosítás. Ér­dekesség, hogy továbbra is tart az a trend, hogy indulás előtt egy-két héttel is elég foglalni (kivéve a szigeteket, illetve ahol nincs konkuren­cia, és kevés a járat), az ak­ciók sokszor az indulás előtti napokig is tartanak – csak választani kell a legjobbak közül, és nincs más hátra, mint megnyomni a foglalás gombot.

Csomagajánlatok

Az utazási irodák is elin­dították az első charterjá­ratokat, de az árakból és a last minute ajánlatokból azt látjuk, hogy még mindig maradtak szabad helyek. Már 400 euró alatti áron tudunk foglalni all inclusive nyaralást, négycsillagos ho­telben, ami mindenképpen megfontolandó ajánlat. De aki még ennél is nagyobb luxusra vágyik, az választ­hat egy ötcsillagos, ultra all inclusive nyaralást is, a nép­szerű török tengerparton, 541 euróért (érdemes meg­jegyezni, hogy korábban ezek a török hotelek nyáron bőven ezer euró fölötti áron kínálták ugyanezt). Ha a cél­állomásokat nézzük, látható, hogy a legolcsóbb Bulgária (zöld), majd Tunézia (pi­ros), Törökország (piros) és Egyiptom (fekete), a görög, olasz, spanyol nyaralások most drágábbak (igaz, ezek zöldek, így nem kell hazatér­ve karanténba vonulni).