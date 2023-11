Már foglalni kell az év végi utazásokat! 

Még mielőtt a részletekre térnénk, előbb mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy csak azoknak ajánlott az ünnepi időszakban utazni, akik mindenképpen ezt preferálják, külföldön, esetleg egzotikus parton töltenék a karácsonyt, új évet, vagy ha csak ilyenkor kap a munkáltatójától szabadságot – esetleg az egész cég ilyenkor áll le két hétre, és ezt szeretné kihasználni. Ha nem az ünnep a lényeg, csak az utazás, akkor érdemes január 10–15. utánra foglalni, ilyenkor visszatérnek az árak a normális szintre, addigra ugyanis hazatérnek az ünnepi utasok.

Ami a legfontosabb, és talán az egyik legnagyobb tétel, az a repülőjegy – ezt mindenképpen érdemes a lehető leggyorsabban lefoglalni – olcsóbb ugyanis biztosan nem lesz, ha mégis, legfeljebb egy kisebb összeggel, pl. 10–20 euróval (ez sokszor csak az árfolyam hatása), ellenben sokkal drágább könnyen lehet. Számolni kell azzal, hogy lényegesen többe kerül a legolcsóbb jegy is, mivel a légitársaságok ilyenkor elfelejti az akciós foglalási osztályokat, hiszen könnyen megtelnek a járatok a drága jegyek eladásával is, nincs szükség kedvezményre – és ilyenkor minden utazó tudja azt is, hogy ebben az időszakban mélyen a zsebébe kell nyúlnia, azaz kifizeti a magasabb árat is.

Szállásnál hasonló a helyzet, mint a repülőjegyeknél, itt is érdemes mielőbb foglalni, mivel könnyen előfordulhat, hogy a kinézett szálloda gyorsan betelik, így egy másik után kell nézni – ami akár drágább, akár rosszabb minőségű is lehet. A hotelszobákat ilyenkor szintén nem adják olcsón, gyakorlatilag ez az időszak a csúcsszezon, a legmagasabb árak ilyenkor vannak – előfordulhat, hogy két héttel később már lakosztályt adnak azért az árért, amiért az év végén a legegyszerűbb szobát kínálták.

Ha pedig wellnessről van szó, akkor érdemes átnézni az ünnepi csomagajánlatokat, mivel ezek a legtöbb esetben sok-sok extrát, vacsorát, pezsgőt, zenés vagy egyéb műsort is tartalmaznak.