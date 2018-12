Itt a legolcsóbb repülőjegyek

Ez pedig azokat is repülésre késztetheti, akik nem tervezték, hogy januárban olyan városokba látogatnak, mint Athén, Barcelona, Berlin, Brüsszel, Koppenhága, London, Párizs és Róma. A listán meglepő eredmények is láthatók, például rendkívül olcsó most a jegy Barcelonába, általában azt 100 euró körüli áron szokták kínálni, most a nagy konkurenciaharcnak köszönhetően csak 29 euró. Lisszabon is csak 59 euró – ezt az utazást is érdemes megfontolni.

Ha távolabbi célállomásokat nézünk, akkor láthatjuk, hogy arra főszezon van, azaz jelentősen nem csökkentek az árak, igaz, ezek az árak egy csúcsidőszakos idényben nagyon kedvezők. Ide tartozik Bangkok (529 euró), a mexikói Cancún (677 euró), Bali (667 euró), Dubaj (273 euró), Kuba – Havanna (604 euró), Rio de Janeiro (559 euró), Miami (461 euró) és Tokió is (445 euró). New York most is 300 euró alatti áron foglalható, ahogyan az USA nyugati partján lévő San Francisco is kedvező áron, 396 euróért érhető el. A legnagyobb változás a jegyárnál a Hawaii-szigetekre tartó járatoknál van, most 281 euróval olcsóbban, 703 euróért találtunk akciós jegyet Honoluluba.