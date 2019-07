Így telefonálhatunk, netezhetünk olcsón a nyaraláson 

Ha olyan országban nyaralunk, mint például Törökország, Egyiptom, Tunézia, Szerbia, Marokkó, vagy említhetnénk az összes, Európán kívüli, népszerű egzotikus célállomást is, akkor érdemes már előre megnézni, mennyibe kerülnek a távközlési szolgáltatások az adott országban – mennyiért tudunk telefonálni, milyen áron kínálja a szolgáltatónk az adatforgalmat. Mivel ezek többsége drága, sokszor szinte méregdrága (akár 10-20 euró is lehet egy MB-nyi adatforgalom!), ezért érdemes az alternatív megoldást választani. Ez pedig nem más, mint hogy vásárolunk egy SIM-kártyát az egyik helyi szolgáltatótól. A legtöbb nyaralóhelyen már a repülőtéren is meg tudjuk ezt venni, de akár később, a városban is beszerezhető. A legtöbb szolgáltató már speciális, „Turist SIM” nevű csomagot is kínál, ezekben általában az adatkereten felül helyi hívások is vannak. De – ha az olcsóbb – érdemes olyan csomag mellett dönteni, amelyben csak adatkeret van, ez ugyanis tökéletesen megfelel – hiszen ha telefonálni szeretnénk, akkor azt a csevegőalkalmazások segítségével is meg tudjuk oldani. Az ilyen kártyák ára országfüggő, de a legtöbb esetben 2-5 GB-nyi adatkeretet 5-10 eurós áron is be tudunk szerezni. Ha pedig elfogy a keret, később, akár interneten is fel tudjuk tölteni. Így biztosan nem maradunk internetkapcsolat nélkül.

Ez a megoldás akkor is jó, ha a szálloda kínál ingyenes wifit. Ezek a hálózatok ugyanis sokszor lassúak, vagy működnek, vagy nem, és nem is biztonságosak (például egy banki utalást sose végezzünk szállodai ingyenes wifikapcsolaton). És az is lehet, hogy pont a mi szobánkban nem működik az ingyenwifi. Ha pedig este kimegyünk a városba, vagy elutazunk egy kirándulásra, akkor is mindig kéznél lesz az internet. Ha egy helyi SIM-kártyát veszünk, akkor fontos, hogy legyen velünk egy olyan okostelefon, amely kártyafüggetlen (ma már a szlovákiai szolgáltatóknál vásárolt készülékek mind függetlenek), hogy abba be tudjuk tenni a helyi szolgáltató kártyáját. Ha ez megvan, akkor kérjük meg az alkalmazottat, állítsa be a készüléket, kérjük el a kódot, amivel le tudjuk ellenőrizni az egyenleget (ezzel azt is látjuk, tényleg az általunk vásárolt adatkeretet töltötte fel). Ezt követően pedig a készülékbeállításokban megoszthatjuk a kapcsolatot, így akár többen is csatlakozhatnak az újonnan vásárolt, helyi mobilinternetre.

Ha ilyen kártyát vásárolnánk, akkor mindig legyen nálunk a telefon és az útlevél is – a legtöbb szolgáltató ugyanis útlevél nélkül nem adhat el SIM-kártyát. Ezzel a megoldás a lehető legjobb azoknak, akik az unión kívüli országban nyaralnak, és szeretnék, hogy mindig legyen internetcsatlakozásuk, ugyanis ma már ez szinte alapkövetelmény egy turistánál.