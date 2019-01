Így lehet olcsó internete a nyaraláson - tippek, trükkök

Az egzotikus nyaralások főszezonjában vagyunk, így ha most utazunk valamelyik távolabbi célállomásra (vagy bármikor máskor készülünk ilyen nyaralásra), akkor célszerű biztosítani, hogy a nyaralás alatt is folyamatos legyen az internetkapcsolatunk – és ha lehet, akkor az olcsó legyen.

Az egzotikus nyaralások főszezonjában vagyunk, így ha most utazunk valamelyik távolabbi célállomásra (vagy bármikor máskor készülünk ilyen nyaralásra), akkor célszerű biztosítani, hogy a nyaralás alatt is folyamatos legyen az internetkapcsolatunk – és ha lehet, akkor az olcsó legyen.

Az uniós országokban már felár nélkül tudjuk használni a készülékünket telefonálásra, internetezésre. Ám a népszerű egzotikus célállomásokba utazók (például Thaiföld, USA, Kanada, Brazília, Maldív-szigetek stb.) csak nagyon magas tarifákon tudnak internetezni a helyszínen, esetleg vásárolhatnak valamilyen roamingcsomagot, amely kedvezőbb árat kínál, ám a legjobb megoldás mégis az, ha a helyszínen biztosítjuk a mobilinternetet. Persze, sokak szerint ha nyaralunk, akkor nem kell a neten lógni, ám sok praktikus előnye is van a folyamatos internetkapcsolatnak.

Például, ha a városban vagyunk, és betérnénk az étterembe, előtte meg tudjuk nézni, milyen annak a minősége, mit mondtak róla azok, akik már jártak ott. A térképet is kényelmesen használhatjuk navigációra (bár van néhány remek app, amely offline navigációt is kínál), de akár online is tudunk olvasni azokról az épületekről, emlékművekről, amelyet látni szeretnénk. És persze arra is jó a netkapcsolat, hogy kapcsolatban lehetünk az otthon maradottakkal. És a csevegőalkalmazásoknak köszönhetően ingyen – internetalapon – telefonálhatunk is.

Mi tehát a megoldás az olcsó internetkapcsolatra? A legfontosabb, hogy vigyünk magunkkal egy olyan okostelefont, amely kártyafüggetlen, és modemként tudjuk használni. A helyszínen pedig vegyünk egy adatforgalomra képes SIM-kártyát, azt helyezzük be a készülékbe, majd ott osszuk meg az internetet, és máris, mindenki csatlakozhat a világhálóra, újra jönnek az üzenetek, lehet posztolni, böngészni. Az ilyen kártyát ma már a legtöbb repülőtéren be lehet szerezni, de ha ez nem sikerül, akkor a helyi mobilszolgáltatók bármelyik márkaboltjában meg tudjuk vásárolni. A legtöbb helyen ehhez szükség lesz az útlevélre is, mivel a kártyát regisztrálják. Figyeljünk arra, mekkora adatkeret van a csomagban, a 3–10 GB minden esetben elegendő lesz. Sokszor kínálnak korlátlan internetet is, ez esetben kérdezzünk rá, hogy ez mit jelent – előfordulhat, hogy a „korlátlan” azt jelenti, hogy egy gigabájtig teljes sebesség, majd lassítják a netkapcsolat sebességét. Azaz 1 GB-ot kaptunk, csak „korlátlannak” hívták. A vásárláskor mindig kérjük meg az eladót, hogy helyezze be a készülékbe a kártyát, állítsa be a megfelelő paramétereket, és csak akkor induljunk el a boltból, pulttól, ha látjuk, megy az internet.

Szerencsére ma már szinte minden, turistákat vonzó országban vannak ilyen csomagok, sőt, kifejezetten „Turist SIM-card” csomagok is, kedvező áron. Egy ilyen adatcsomag általában 5–10 euróba kerül, ha pedig elfogy az előre megvásárolt adatkeret, online vagy egy feltöltőkártyával könnyen újabb csomagot vásárolhatunk. Indulás előtt érdemes megnézni a neten, melyik szolgáltató kínálja a legjobb csomagot, a legjobb lefedettséget, a legjobb konstrukciót.