Idén már nyaralhatunk a tengerparton

Ha irodával utaznánk, akkor már most érdemes nézegetni az ajánlatokat, esetleg foglalni is. - Fotó: pixabay

A járvány miatti korlátozások után már újra szabadon utazhatunk – hogy ez pontosan mikor lesz, azt még nem tudni, szakemberek szerint júniusban már fellélegezhe­tünk, és a nyári szezonban pedig már szinte minden ország meg­nyitja kapuit a turisták előtt. Hogy ehhez kell-e vakcinaútlevél, az még nem világos, de minden bizonnyal el fogják kérni ezt az új igazolást, így aki nyaralni, utazni szeretne.

Hol nyaraljunk?

Egy héttel korábban az európai vá­roslátogatásokat ajánlottuk olvasó­inknak, most arra próbálunk meg tippeket adni, hogy ha idén ten­gerparton szeretnének nyaralni, akkor mikor, és melyik célállomást érdemes választani. Az első legké­zenfekvőbb továbbra is Horvátor­szág, hiszen oda bármikor, autóval (és vonattal is) leutazhatunk, nem kell a járatokhoz igazítani az uta­zást. A júniusi/júliusi nyitásokat (ekkor már minden bizonnyal sza­badon utazhatunk) követően első körben az Európán belüli tenger­partokat ajánljuk, ezek egyénileg is megszervezhetők, számos fapados járat indul a népszerű nyaralóhe­lyekre, a szállást pedig online is le tudjuk foglalni. Ha ilyen utazás­ba gondolkozunk, akkor a jegyet és a szállást is érdemes már most nézegetni, vagy akár le is foglal­ni. Olaszország, Spanyolország, a Kanári-szigetek, Görögország – mind-mind olyan hely, ahol szinte garantált a fantasztikus tengerpart, a finom ételek és a minőségi szál­lások. Bármelyiket is választjuk, biztosan jó döntés lesz – a hosszú bezártság után öröm lesz újra megmártózni a tenger vizében. Az ajánlott országokba való uta­zás egyénileg és utazási irodával is megszervezhető, néha a saját szervezés az olcsóbb, néha pedig az iroda kínál jobb ajánlatot (ez utób­bi főleg Görögországra és Spa­nyolországra érvényes). Érdemes mindkét lehetőséget megnézni, és csak azt követően dönteni.

Ahogy jönnek a jó hírek az átol­tottságról, úgy nyílnak meg az újabb lehetőségek, azaz egyre több ajánlat, járat lesz az unión kívüli célállomásokra, az egyes, turiz­musra építő országok szinte har­colni fognak az utasokért – ilyen lehet Törökország, Egyiptom, Tu­nézia, újabban Marokkó is – ezek az ajánlatok is már a nyári szezon­ra megjelenhetnek, sok már most elérhető. Ha ez utóbbi országok közül választana, akkor javasoljuk, hogy azt utazási irodában foglalja, ezek sokkal olcsóbbak szervezett formában, mint egyénileg – egy példa: egy retúrjegy az egyiptomi Hurghadába többe kerül, mint egy egyhetes, all inclusive csomag­ajánlat egy hétre, egy ötcsillagos egyiptomi hotelben.

Mikor foglaljunk?

A foglalás időpontja fontos, ha jó áron szeretnénk nyaralni – egyéni foglalásnál akár már most lehet né­zegetni a nyári ajánlatokat, azzal, hogy csak olyan szállást, repülője­gyet foglaljunk le, ami tartalmazza az ingyenes törlés/módosítás lehe­tőségét. Ha irodával utaznánk, ak­kor már most érdemes nézegetni az ajánlatokat, esetleg foglalni is (sok iroda nem kér előleget, vagy csak minimálisat), mivel nyáron sokkal drágább lesz, és kisebb lehet a kínálat is.

Lesz last minute?

Utazási szakemberek szerint idén nyáron berobbanhat a nyaralási láz, ami azt jelenti, hogy 2021- ben a last minute annyit fog je­lenteni, hogy utolsó pillanatban foglalunk, nem azt, hogy nagy kedvezménnyel. Akár még az is lehet, hogy olyan nagy lesz az igény, hogy a last minute utazá­sok még drágábbak is lesznek. Ár­csökkenésre szeptembertől lehet számítani.