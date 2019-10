Ezekkel a módszerekkel verik át a taxisok a turistákat

Vannak városok, ahol a taxizás rendkívül olcsó, ám vannak olyan helyek is, ahol méregdrágák a kilométerdíjak. Egy valamiben azonban minden város hasonlít: mindenhol vannak taxis hiénák, akik becsapják a gyanútlan turistákat. Most bemutatunk néhány lehúzós módszert, és azt is elmondjuk, hogyan kerülhetjük ki ezeket a csapdákat. Vessünk véget a taxisátveréseknek!

1. Reptéri hiénák

Jelenség: A reptéren dolgozó „független” taxisok sokszor három-négyszeres áron viszik be a városba a turistákat, mint a normál társaságok autói. Jellemzően már az érkezési csarnokban szólítgatják az utasokat, segítenek a táskák cipelésében, hogy aztán borsos áron vigyék őket a városba.

Megoldás: Ha taxival megyünk a városba, akkor érdemes előre tájékozódni az interneten, hogy annak mennyi a díja, van-e „flat rate”, azaz egységár (pl. New Yorkban a JFK reptérről egységáron juthatunk Manhattanbe, de egyre több városban van ilyen tarifa). Mindig azokat a taxitársaságokat használjuk, amelyek megbízhatók – lehetőleg olyat, amely már teljesen modern, azaz rendelhető alkalmazásból, követhető, minden online történik – így nem tudja becsapni az utast. Ha olyan városban van, ahol van Uber, Lyft, Bolt, Grab stb. alternatív fuvarozó, akkor azt is érdemes használni (általában olcsóbbak, mint a hagyományos taxik).

2. Városi taxis hiénák

Jelenség: Hasonlóan működnek, mint a reptéri hiénák, azzal a különbségek, hogy ez a csoport a városon belüli méregdrága utakért „felelős”. Általában azokon a helyeken vannak, ahol sok turista fordul meg – vasúti pályaudvarok, látványosságok stb. Nem fuvarozzák sokat az utast, egyszerűen olyan árat mondanak, ami irreális az adott útvonalra. Pl. előfordult Budapesten a napokban, hogy a Nyugati pályaudvartól a Keleti pályaudvarig a normál 2000–2500 forintos viteldíj helyett 10 ezer forintért akarták elvinni az utast…

Megoldás: Ahogy a reptéren is, úgy a városban is lehetőleg rendeljünk taxit, és csak olyat, amelyet alkalmazásból tudunk megrendelni – ez modern, biztonságos, és mindennek nyoma van, így adott esetben könnyebb reklamálni.

3. Városnézős taxis

Jelenség: A taxis a 2 kilométerre lévő célponthoz egy óriási kerülővel viszi az utast, így sokkal többe kerül a fuvar, mintha a legrövidebb úton haladt volna a taxis. A kéretlen városnézés pedig nagyon sokba kerül, a normál díj három- de akár ötszöröse is lehet.

Megoldás: Ha taxiba ülünk, mindig kapcsoljuk be a telefonunkon a Google-térkép-alkalmazást, adjuk meg a címet, és folyamatosan figyeljük az app által kínált legrövidebb útvonalat. Lehetőleg úgy, hogy a sofőr lássa, hogy figyeljük, így nem lesz mersze hatalmas kitérőket tenni. A Google-térkép egyik előnye, hogy mindent mutat, aktuális állapot szerint, tehát a taxisnak nem lehet olyan kifogása, hogy egyirányú az az utca, vagy lezárás van, vagy hasonló. És a dugókra sem hivatkozhat – az is látható az appban.

4. Órapörgető taxis

Jelenség: Sajnos nem ritka, hogy olyan taxik is vannak a városokban (akár taxitársaságok autói is), amelyek taximéterei meg vannak buherálva, így a sofőr kénye-kedve szerint növelni tudja az órán lévő összeget, szinte észrevétlenül (pl. a zene hangerejét állítja be, közben felpörgeti az órát).

Megoldás: Hasonlóan a fenti módszerekhez, itt is az a legjobb megoldás, ha olyan társaság autóit használjuk, amelynek van mobilos alkalmazása, és az mutatja a fuvar díját is.

5. Kártyás csalás

Jelenség: A taxis nagyon kedves, minden jól működik, nem használ kitérőt, és még a kártyás fizetés is megoldott. Ám amikor fizetünk, akkor „véletlenül” egy nullával többet üt be, így sokkal többe kerül a fuvar. Mire észrevesszük, az autós már messze jár… Ez azokban az országokban jellemző, ahol gyenge a helyi pénznem, a végösszeg tízezres, vagy akár százezres is lehet. Ha ehhez hozzáad egy nullát, szinte fel sem tűnik, már meg is adjuk a PIN-kódot. Aztán foghatjuk a fejünket.

Megoldás: Kártyás fizetésnél mindig legyünk nagyon óvatosakat, és alaposan ellenőrizzük le a végösszeget. Kérjük el a bizonylatot, és jegyezzük fel az autó rendszámát, a sofőr engedélyszámát, hogy egy esetleges reklamáció esetén legyen kihez fordulni.

Összegezve elmondható, hogy akkor járunk a legjobban, ha külföldön is használjuk a taxis és alternatív fuvarozók alkalmazását, és folyamatosan figyeljük az utat a Google térképen. Ez utóbbi egyébként azt is kiírja, hogy kb. mennyi lesz a fuvar díja, így, ha taxióra nélkül menne a sofőr, akkor is tudjuk, hogy mennyi a tervezett út költsége – ha ez magasabb, akkor ne üljünk be, keressünk egy másik taxist, vagy rendeljünk egyet az appban.