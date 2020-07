Megindultak a turisták Horvátország felé

De a napokban beindult egy új lehetőség is, nevezetesen a vonatos. A RegioJet járata annyira népszerű, hogy a cseh magán-vasúttársaság a korábbinál sűrűbben indítja a vonatokat Fiumébe (Rijeka), ahonnan autós csatlakozást kínálnak a legnépszerűbb horvát tengerpartokra. A RegioJet lapunkhoz elküldött tájékoztatása szerint az első napokban már 30 jegyet adtak el a vonatokra, így július 11-től négy újabb szerelvényt állít forgalomba. Az éjszaka közlekedő vonatokra Szlovákiában Pozsonyban lehet felszállni, az irányonkénti 22 eurótól kezdődő jegyár pedig már tartalmazza az üdítőket, a meleg italokat és a könnyű reggelit is. Aki hálókocsiban szeretne utazni, az 30 eurótól foglalhatja le a jegyet. A szerelvények 12 kocsiból állnak, és 560 utas szállítanak. Az első, cseh és szlovák turistákkal teli vonat már meg is érkezet Fiumébe, a turistákat a horvát turisztikai miniszter, Gari Capelli üdvözölte a vasútállomáson. A tárcavezető újságíróknak elmondta: ötven százalékuk továbbutazik Dél-Dalmáciába, a többiek a Kvarner-öbölben és Isztriában foglaltak szállást, hotelekben, magánszállásokon és kempingekben.

Közben a Horvát Turisztikai Szövetség (TZ) igazgatója, Kristijan Stancic arról tájékoztatott, hogy az első fél évben 1,6 millió turista látogatott Horvátországba és 7,6 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 70 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Júniusban kicsit jobb volt a helyzet, a tavalyi forgalom 32 százalékát teljesítették. Mint mondta, a körülményekre való tekintettel elégedettek, továbbá fontosnak találta kiemelni, hogy nem regisztráltak egyelten koronavírusfertőzött turistát sem az országban. A horvát turisztikai minisztérium által elindított eVisitor-rendszer adatai alapján június végéig a hazai turisták a vendégéjszakák 31 százalékát, a külföldi turisták a 69 százalékát töltötték el országban. A legtöbb vendégéjszakát a szlovénok töltötték el (26 százalék), őket a németek (25 százalék), az osztrákok (9 százalék), a boszniaiak és a csehek (7-7 százalék) követték. Stancic szerint júliusban és augusztusban nőni fog az idegenforgalmi kereslet és forgalom, itt főleg a közép-európai országok piacára számítanak, Németországra, Szlovéniára, Ausztriára, Csehországra, Lengyelországra, Magyarországra és Szlovákiára. Úgy vélte, bár a világban állandóan változik a járványhelyzet, az emberek alkalmazkodtak az új körülményekhez, és a járvány megfékezésre hozott intézkedések betartása mellett újra elkezdtek utazni.

Horvátország szerinte jobban áll, mint a konkurens országok, mert az említett országok számára autóval elérhető, változatos szálláshelyeket kínál és továbbra is kedvező járványhelyzettel rendelkezik. Stancic úgy értékelte: az év végéig a turisztikai ágazatban a tavalyi rekordév legalább egyharmadát teljesíteni tudják. A főszezon sikerességéhez hozzájárulhat, hogy Európában újraindult a forgalom, és már buszokkal, vonattal és repülővel is elérhető az Adria – hangsúlyozta. (Szabó Laci, MTI)