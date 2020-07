Drága Balaton: egekben a szállásárak a magyar tengernél

Mivel idén sokan nem terveznek repülős nyaralást, ezért e helyett sokak számára a közeli Balaton lett az alternatív helyszín. S mivel a nyári szezon a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt csak később indult, így sok magánszállás, apartman tulajdonosa gondolhatja azt, hogy a biztos júliusi, augusztusi hónapokban kell emelni az árakon, hogy valamennyit behozzanak az addigi veszteségekből.

Az interneten számos cikk, poszt, vélemény jelent meg a horrorisztikus balatoni árakról, a rossz minőségről, így mi is megnéztük, mi a helyzet valójában. Két időszakra kerestünk balatoni szállást, előbb augusztus első hetében, majd a hónap második felében. A két időpontra egy kétfős pár és egy kis család (2 felnőtt és 2, 14 éven aluli gyermek) számára kerestünk szállást, az eredményeket látva pedig megállapíthatjuk – nagyon nagyok az ár, és minőségbeli különbségek. Megjegyeznénk, hogy a táblázatban szereplő áraknál vannak olcsóbb és drágább ajánlatok is, jellemzően a hagyományos hoteleknél csak némi áremelkedés figyelhető meg (ha nőtt az ár egyáltalán), a legdurvább árak az alacsonyabb kategóriájú szobák, szállások esetében figyelhető meg.

Ha a párok számára kínált árakat nézzük, akkor látható, hogy a legdrágábban egy apartmanházban szállhatunk meg, az öt éjszakáért csaknem 2400 eurót kell fizetni. Ez még a legszebb kilátású terasz esetében is rendkívül sok. Arról már nem is beszélve, hogy ehhez semmilyen ellátás nem tartozik, még reggeli sem. Van olyan motel, amely 1322 eurót kér az öt éjszakáért. A két legolcsóbb ajánlatot egy három- és egy négycsillagos hotel esetében kapjuk, ez utóbbi pedig nemcsak jobb minőséget, de félpanziós ellátást is kínál.

Ha családdal utaznánk, akkor is alaposan át kell nézni az ajánlatokat, hiszen itt még nagyobb a szórás, még pofátlanabb árakkal is találkoztunk. Például egy 2 csillagos hotelben azért enyhe túlzás elkérni 1573 eurót az öt éjszakáért. Ennyi pénzért sokszor már repülős, all inclusive nyaralást kapunk, nem öt, hanem hét éjszakára. Az ellátást sem kínáló apartmanok ára ez esetben sem lett olcsóbb, sőt, némelyik még többe is kerül.

Természetesen a táblázatban szereplő áraknál olcsóbb helyeken is megszállhatunk, de a trend egyértelmű: idén drágább lesz a balatoni nyaralás.