Botrány: kukkolóvideókat készítettek a vendégekről a hotelekben!

A dél-koreai rendőrég beszámolója szerint eddig két férfit tartóztattak le az üggyel kapcsolatban, és további kettő érintettségét vizsgálják. A nyomozás mostani állása szerint a kukkolás összesen 10 városban lévő 30 szálloda 42 szobáját érintette.

Arra utaló nyomokat egyelőre nem találtak, hogy maguk a hotelek is érintettek lennének a kukkolásban. A rejtett kamerákat rendkívül kreatív módon dugták el a legkülönfélébb helyekre: a digitális televízió beltéri egységeibe, konnektorokba, illetve a szállodai hajszárítók falra szerelt állványaiba, számolt be a CNN. A dél-koreai rendőrség kibernyomozati ügyosztálya arról is beszámolt, hogy a felvételek azonnal kikerültek a netre.

A streameket közvetítő weboldalnak több mint 4000 felhasználója volt, közülük 97-en havi 44,95 dolláros felárat is fizettek olyan extra szolgáltatásokért, mint a felvételek visszatekerésének lehetősége. Az oldal tavaly novemberi fennállása óta nagyjából 6000 dollárnyi bevételt termelhetett.

Nem ez az első eset, hogy Dél-Koreában botrányt okoztak az illegálisan telepített rejtett kamerák, illetve az engedély nélkül készített intim felvételek. 2017-ben több mint 6400 esetben jelentettek hasonló incidenst a rendőrségnek, miközben öt évvel korábban még csak 2400 ilyen eset fordult elő. Tavaly több tízezer nőt megmozgató tüntetést is tartottak a rejtett kamerás felvételek ellen tiltakozva, a következő szlogennel: Az én életem nem a te pornód.

A problémára adott válaszképpen Szöulban női nyomozókból szerveződött egységeket állítottak föl, amelyek a város 20 ezer nyilvános vécéjét vizsgálták át, rejtett kamerák után kutatva. A kritikusok szerint azonban ez csak látszatintézkedés volt, és a jelenséget lehetővé tevő társadalmi problémákkal senki sem foglalkozik.

A nőkről engedély nélkül készített explicit képek felkutatását segítő informatikai szakemberek elmondták, hogy számos ügyfelük oly mértékben kétségbeesett a szégyentől, hogy már az öngyilkosságon gondolkodnak. Gyakran nem mernek kilépni az otthonuk, mivel attól rettegnek, hogy valaki felismeri őket az utcán a neten látott meztelen videóik alapján.

Idén januárban a Soranet nevű bosszúpornó- és rejtett kamerás oldal üzemeltetőjét négyéves börtönbüntetésre, és 1,26 millió dolláros büntetés megfizetésére ítélték Dél-Koreában. (Index)