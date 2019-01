Az utasok rémálma – az elkobozott kézipoggyász

A fenti gyakorlatot főleg a fapados légitársaságok alkalmazzák (némelyik lehetőséget biztosít extra opció vásárlására, ami bizonyos számig garantálja, hogy nem kobozzák el a csomagot), de találkoztunk már hagyományos fuvarozóval is, amelyik a kapunál szedte el a csomagokat (ezt akkor szokták alkalmazni, ha tele van a gép, és nem férne be a sok csomag a poggyásztartóba). Az utóbbi időben gyakran olvasunk a hírekből arról, hogy a reptéri alkalmazottak megdézsmálták az utasok csomagjait, azokból eltűntek az értéktárgyak, pénz, miegyéb. S hogy e kettő hogy függ össze? Pontosan az ilyen, utolsó pillanatban elkobozott csomagok a reptéri szarkák legjobb célpontjai – a meglepett utas benne hagy minden értéktárgyat, akár pénzt, műszaki cikket is, és a nagy kapkodásban még arról is megfeledkezik, hogy ha van, akkor lakattal, számzárral lezárja a kézipoggyásznak szánt csomagot, amely ugye ezt követően egy jó időre eltűnik a szeme elől. Éppen ezért az utasoknak nincs más lehetőségük, mint alkalmazkodni a helyzethez, és úgy csomagolni, úgy készülni, hogy a lehet, a kézipoggyász mégsem utazik a fedélzeten. Ezért a legjobb, ha a kézicsomagban semmilyen értéktárgyat, személyes dokumentumokat, pénzt, gyógyszert, műszaki cikket nem teszünk (természetesen ugyanez igaz a nagy, feladott poggyászra is, abban sem szabad értékes dolgokat szállítani).

Minden ilyet egy kisebb hátizsákba csomagoljunk, hogy egy esetleges elkobzásnál se kelljen attól tartani, hogy bármi eltűnik belőle. Ideális még az a megoldás is, hogy a kézipoggyászba helyezzük a kisebb hátizsákot, amiben az értéktárgyaink vannak, és ha kell, csak kikapjuk, azt visszük a fedélzetre, és a kézipoggyász utazhat a gép hasában.

És természetesen ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ha már le kell adni a csomagot, akkor azt a helyszínen lehetőség szerint zárjuk le – lakattal, vagy ha van rajta ilyen, akkor számkóddal.

Értéktárgyat, személyes dokumentumokat, pénzt, gyógyszert, műszaki cikket nemcsak azért nem szabad kiadni a kezünkből, mert a reptéri tolvajok esetleg ellopják, de azért sem, mert az is előfordulhat, hogy a csomag végül nem érkezik meg a célállomásra – jó esetben csak elkallódik, és később kapjuk kézhez, de akár az is előfordulhat (igaz, erre egyre kevesebb példa van), hogy azt soha többé nem találják meg. Vagyis mindig tudatosan, elővigyázatosan csomagoljunk, és akkor nem ér bennünket meglepetés, mindenre fel leszünk készülve – akár a kapunál, akár a poggyászkiadó szalagnál.