A szájhagyomány vagy a net a fontosabb az utazások tervezésénél?

A közelmúltban közzétett Consumer Travel Insights 2019 jelentéscsomag számos kulcsfontosságú megállapítást tárt fel a legfrissebb utazási motivációkkal, a költési kerettel, az online utazási irodák szolgáltatásaival, valamint az olyan közösségi bérleti formák használatával, mint az Airbnb vagy a HomeAway – írja a Turizmus utazási portál.

A kutatás, amelyet 2018 októberében végeztek, világszerte mintegy 28 ezer ember véleményére, válaszaira, kommentjeire támaszkodik. A kutatásban részt vevőket megkérdezték például arról is, hogyan és hol töltötték a legutóbbi vakációjukat.

Az új technológiák gyors megjelenése, valamint a fogyasztói viselkedések folyamatos elmozdulása az idegenforgalmi ágazat számára kihívást, de egyben lehetőséget is jelent. Érdekes megvizsgálni például, hogy az árfolyamok milyen szerepet játszottak az üdülési döntésekben, vagy tanulmányozni az online utazási irodák működésének részleteit, illetve az is tanulságos, mi az utazók véleménye az overtourismról – emelte ki Sean Morgan, az STR kutatási igazgatója. (Az STR/Smith Travel Research egy amerikai cég, amelynek székhelye Hendersonville-ben van, Tennessee). Folyamatosan nyomon követi a keresleti és a kínálati adatokat, több piaci szektorban, így a globális szállodaiparban is. Ma már 10 országban van jelen, de adatait világszerte felhasználják a szakmában.)

A jelentés számai pontosan jelzik a legfontosabb utazói trendeket, amelyek ismerete a turisztikai szakemberek számára létfontosságú. Néhány a legfontosabb megállapítások közül: az utazók 69 százaléka online böngésző oldalak után dönt úti célja és szállodája felől. A TripAdvisor különösen népszerű segítség az utazástervezésben, a nyaralni vágyók 40 százaléka használja. Azonban a szájhagyomány szerepe még mindig nagyon erős, az utazók 51 százaléka veszi figyelembe az ismerősök véleményét.

Az ár-érték arány pozitív vagy kevésbé pozitív volta nagymértékben befolyásolta a szálláshellyel kapcsolatos döntéseket. Ugyanakkor az utazók több mint fele határozott meg egy konkrét költségkeretet legutóbbi kiruccanására, de az esetek egyharmadában végül is túllépték a tervezett összeget. Az utazók 41 százaléka valamikor már használta az Airbnb-t, 92 százaléka pedig ismerte ezt a közösségi tulajdon megosztási formát.

Ehhez képest sokkal kevesebben használták a jelentés szerint a HomeAwayt – mindössze 9 százalék – és 35 százalékuk ismerte ezt a platformot.