A nagy olasz szezon

Étkezés: az olaszok különösen érzékenyek nemcsak a minőségi ételekre, hanem az ár-érték arányra is. Ennek köszönhető például, hogy a kávé ára mai napig rengeteg kávézóban csak 1–1,50 euró és a péksütemény ára sem haladja meg az 1,50-et. Mindezt pedig a pultnál állva fogyasztják el. Az sem elhanyagolható, hogy az olaszok az adagokra is odafigyelnek, ennek köszönhetően tudnak egy étkezés alkalmával többféle kisebb adagolású ételt is megkóstolni. Általában este ülnek be éttermekbe étkezni, napközben csak bekapnak egy pizzaszeletet, foccaciát vagy arancinót. Olaszországban nem szokás borravalót adni, az éttermekben általában copertót számolnak fel személyenként, ami nem nagyon haladja meg a 2-3 eurót, és cserébe kenyértálat szolgálnak fel.