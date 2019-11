Hol váltsunk pénzt az egzotikus nyaralásra?

Ha mi is ilyen nyaralásra készülünk, akkor az egyik fontos része a szervezésnek, hogy hol szerezzük be a helyi valutát. Mivel az egzotikus országokban már nem használhatjuk az eurónkat, azt be kell váltani helyi pénzre.

Sokan vannak, akik ezt még idehaza szeretnék letudni, hogy úgy induljanak útnak, hogy már a pénztárcában van a célállomás fizetőeszköze, de nem ez a legjobb megoldás – egyrészt, mert így általában sokkal rosszabb árfolyamon szerezzük be a pénzt, másrészt pedig felesleges pluszterhet ró ránk az indulás előtt. A legjobb megoldás, ha eurót viszünk magunkkal, és azt a helyszínen váltjuk be az adott ország fizetőeszközére (kivéve, ha olyan országba utazunk, ahol az amerikai dollárt is elfogadják, hivatalos fizetőeszközként – ilyen például Kambodzsa –, ez esetben a dollárt még idehaza érdemes beszerezni).

De nem mindegy, hol váltunk: általánosságban elmondható, hogy a repülőtereken, pályaudvarokon, népszerű látnivalók közelében rossz árfolyamot kínálnak, ezért a legjobb, ha a városi pénzváltóknál szerezzük be a helyi fizetőeszközt. A valutaüzéreket kerüljük, velük szóba se álljunk, ha nem akarjuk, hogy átverjenek bennünket. Olyan pénzváltót érdemes keresni, amely nem számol fel kezelési költséget. S hogy mi a jó árfolyam? Ezt viszonylag egyszerűen ki tudjuk deríteni: az egyik módszer, hogy megnézzük a xe.com oldalon az aktuális középárfolyamot, minél közelebb van hozzá a kínált kurzus, annál jobban járunk. Például most egy euró 33,279 thai bát, tehát ha 33 vagy magasabb az kínált árfolyam, akkor ott válthatunk.

A másik módszer, hogy megnézzük, mennyi az eladási és a vételi árfolyam közötti különbség, minél kisebb (max. egy-két százalék), akkor ott válthatunk. Érdekesség, hogy főleg az ázsiai országokban más árfolyamot kínálnak a kisebb és a nagyobb címletű bankókért. Azaz jobban járunk, ha 50, 100 eurósokat cserélünk helyi pénzre, mintha 10, 20 eurósokat váltunk.

A másik megoldás, ha a bankkártyánkat használjuk fizetésre. Készpénzfelvételre nem javasoljuk, mert annak magas a kezelési költsége, sőt, sokszor még a helyi bank is felszámol tranzakcióként 5–10 eurós illetéket, ami rendkívül kedvezőtlenné teszi az árfolyamot. Ha mégis szükség van a készpénzfelvételre, akkor azt lehetőleg csak egyszer végezzük el, felmérve, hogy az utazás során mennyi készpénzre lesz szükségünk.

Van még egy modern megoldás is: néhány startup cég (pl. Revolut, Transferwise) speciális bankkártyákat kínál, amelyen létrehozhatunk helyi pénznemben vezetett alszámlákat: a feltöltős kártyára eurót teszünk, majd azt az alkalmazásban tudjuk átváltani helyi pénzre (figyelem, hétvégén kedvezőtlenebb az árfolyam, így a váltást hétfő-péntek végezzük), így ha ezzel fizetünk, akkor a helyi pénznemben vezetett számláról vonja le a pénzt, pontosan tudni fogjuk az árfolyamot (ez sokkal kedvezőbb, mint a hagyományos banki ráta). Sőt, akár készpénzfelvételre is használható, igaz, havonta csak maximum 200 eurónyi összeget vehetünk fel – de ennyi készpénz egy egzotikus nyaraláson bőven elegendő.