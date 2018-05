Újabb botrány Matečná körül: 200 hektárt adtak 5,7 helyett

Pozsony | Újabb botrányt kapcsol az SaS Gabriela Matečná mezőgazdasági miniszter nevéhez: azt állítják, hogy még a Szlovák Földalap igazgatójaként 200 hektár földet méretett ki más helyen földigénylőknek. Az SaS szerint ez már büntetőjogi felelősséget von maga után.

A parlament mai rendkívüli ülésén próbálják meg leváltani Gabriela Matečná mezőgazdasági minisztert (SNS-jelölt) az uniós dotációk körüli visszaélések és a szlovák gazdákkal szemben elkövetett bűncselekmények miatt. Az SaS tegnap egy újabb botrányos ügyet kapcsolt a mezőgazdasági miniszterhez: Lucia Ďuriš Nicholsonová szerint Matečná 2015-ben, a Szlovák Földalap igazgatójaként 5,7 hektár visszaigényelt földért – amelyet nem lehetett kimérni az eredeti helyen – 200 hektárt adott ki más kataszterben. „Gabriela Matečná ebben az esetben 200 hektárt játszott ki, olyan területeket, amelyeken áthalad a Poprád és Késmárk közé tervezett autópálya is” – tájékoztatott tegnap Ďuriš Nicholsonová.

Az ügy még 2004-ben kezdődött, amikor a poprádi földhivatal elismerte a kérvényezők, a Kahanec testvérek igényét 5,7 hektár földre a Lőcsei járásban. Ennek fejében kapott 2015-ben 200 hektárt a Lőcsei és a Késmárki járás kataszterében Ladislav Zoričák, aki a Kahanec testvéreket képviselte. Lucia Ďuriš Nicholsonová szerint ez törvényellenes, a földet ugyanis ugyanabban a kataszterben, vagy ha ez nem lehetséges, legalább ugyanabban a járásban kellett volna kimérni. Ezt a szabályt nem tartotta be Matečná, ami az SaS szerint büntetőjogi következményekkel járhat.

Matečná leváltása azonban nem várható, a kormány ugyanis tegnap nem értett egyet az ellenzék által beterjesztett bizalmatlansági indítvánnyal. „Az indítvánnyal – a kormány szerint – parlamenti képviselők egy csoportja csak politikai tőkét szeretne kovácsolni” – áll a kormánydokumentumban.

A kabinet szerint Matečná 2016-tól kezdődően számos konkrét, rendszerszintű változtatást valósított meg a mezőgazdasági szektorban, az élelmiszeriparban, de az erdészet és a vidékfejlesztés területén is. A legfontosabbak közé tartozik, hogy a minisztérium és a tárcához tartozó szervezetek átláthatóbbak lettek, több információt hoznak nyilvánosságra, mint kötelező.

Várhatóan kudarcot vall majd az ellenzék Gabriela Matečná (SNS-jelölt) mezőgazdasági miniszter leváltásával – a koalíciós pártok nem engedik el a tárcavezető kezét. Az ellenzéki képviselők szerint Matečná nemcsak most, hanem már korábban, a Szlovák Földalap elnökeként is kudarcot vallott. A miniszter asszony szemére vetették többek között, hogy nem oldotta meg a gazdák földjeinek és terményeinek a lopásával kapcsolatos problémákat, továbbá azt is, hogy a kistermelők fizikai támadásoknak vannak kitéve. Az SaS tegnap újabb botrányra mutatott rá: szerintük a miniszter 2015-ben, még a Szlovák Földalap vezetőjeként jogtalanul adott ki 200 hektár földet a Késmárki és a Lőcsei járásban.

A kormány tegnap megvédte a minisztert, állítják, jól végzi a dolgát. „A tárca elkészítette a mezőgazdasági területek bérléséről szóló törvénymódosítást is, melynek köszönhetően megerősítették a mezőgazdászok pozícióját Európában – állítja indoklásában a kabinet. – Sikerült beiktatni az Európai Bizottság programjába az élelmiszerek kettős minőségének a témáját.” A parlament rendkívüli ülése ma délelőtt 9 órakor kezdődött. (lpj, TASR, SITA)