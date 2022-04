SOROZATDARÁLÓ: Nincs vita: ez a világ legrosszabb irodai melója

Napi nyolc óra, az­tán kilépve a munkahely kapuján már egyáltalán nem kell a munkára és a kollégákra gondolni. Jól hangzik, igaz? A Különválás című sorozat szerint a munkavállalókkal nem is történhetne ennél rosszabb.

A legtöbb munkaadó célja, hogy az alkalmazottai a munkahelyükön kizárólag a munkájukkal foglalkozzanak, a legtöbb munkavállaló pedig azt szeretné, hogy amikor lejárt a munkaideje, már egyáltalán ne kelljen a munkájára gondolnia. A pandémia által összehozott, home office-ban töltött rengeteg idő megmutatta, hogy sokszor egészen kényelmetlenül össze tud kuszálódni a munkánk és a magánéletünk. A Lumon Industries találmánya, a különválasztás pont a fenti problémákra kíván radikális megoldást kínálni. A találmány lényege, hogy egy chip agyba ültetésével gyakorlatilag létrehoznak egy külön munkahelyi személyiséget a munkavállalóban. Ő kizárólag olyankor aktiválódik, amikor a munkavállaló belép a munkahelyére, és el is tűnik, amint a munkaidő lejártával kilép onnan. Gyakorlatilag létrejön egy kinti és egy benti én, és a kettő teljesen elkülönül egymástól: a kintinek fogalma sincs róla, mit csinál a munkaidejében odabent, sőt még azt sem tudja, kicsodák a kollégái, a bentinek pedig elképzelése sincs arról, milyen életet él odakint, van-e családja, amely odakint várja, amikor a munkaidő végeztével hazamegy pihenni.

Ez az elképesztő koncepció adja a Különválás című Apple TV+ sorozat alaphelyzetét. A leginkább komikusként és színészként ismert, de rendezőként talán még annál is kiválóbb Ben Stiller második sorozata igazi bravúr. Szokatlan elegye a munkahelyi komédiáknak, az egzisztencialista drámáknak és a sötét sci-fiknek. Nem közlik velünk, hogy a jövőben, netán egy alternatív univerzumban járunk-e, és ez a díszleteket látva sem egyértelmű: a látottak furcsa keverékét adják a 20. századi retrónak és az elképesztő csúcstechnológiának, és a néző fejében emiatt létrejövő bizonytalanság is sokat hozzáad a Különválás hangulatához.

A kilencrészes sorozat főhőse a felesége elvesztését feldolgozni képtelen Mark, aki azért jelentkezik a Lumon vállalat szétválasztó programjába, mert azt reméli, hogy legalább a munkaideje alatt nem kell foglalkoznia az elviselhetetlen gyászával. Azonban egyre több jel, valamint egy benti munkatárs kinti feltűnése is arra utal, hogy nem mennek a dolgok olyan jól odabent, mint ahogy remélte. Egymástól függetlenül a kinti és a benti Mark is nyomozni kezd, az első évad pedig gyakorlatilag azt mutatja be, ahogy főhősünk és néhány benti munkatársa megpróbál kitörni abból a bizarr mókuskerékből, amelybe a különválasztás miatt került.

A sorozat tele van rejtéllyel: kilenc rész alatt sem tudjuk meg, mivel foglalkozik valójában a dolgozóit kint és bent is maximális megfigyelés alatt tartó Lumon Industries, ahogy azt sem, miért választják el egymástól annyira mereven a különféle részlegek dolgozóit. Ami eleinte egy bizarr munkahelyi fekete komédiának tűnik, később egyre nyomasztóbbá és izgalmasabbá válik, az utolsó két-három epizód pedig egyenesen a legjobb dolog, ami az utóbbi pár évben a tévésorozatok világában történt. Ritkán mondok ilyet, de ha a kedves olvasó csak egy új sorozatot néz meg idén, tegyen róla, hogy a Különválás legyen az.