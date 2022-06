DOKUMÁNIA: Gyomorforgató tettek Isten nevében – az FLDS története

Az előző írásomban is egy szektával foglalkoztam; akkor még nem tudtam, hogy érkezik a Netflixre egy új sorozat, amelyről aztán mindenki beszélni fog, és az is megnézi, aki egyébként nem szokott hasonló true crime-okra kattintani. Legalábbis ezt tapasztalom a környezetemben, és a streamingszolgáltató toplistája is erre enged következtetni.



A sorozat egy mormon felekezet, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Fundamentalista Egyháza (rövidítve FLDS) és annak vezetője, Warren Jeffs gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeit mutatja be, nagyrészt az áldozatok visszatekintése alapján. A mormon vallás ezen ága, amit nyugodtan nevezhetünk szektának, eredetileg főleg abban különbözött a fő iránytól, hogy a nőket gyakorlatilag semmibe vette, pontosabban, legfőbb és szinte egyetlen feladatuknak a gyermekvállalást tekintette. És pont. Mindezt a mormon közösségekre jellemző poligám családokban, amelyet nem maguk választottak, hanem az FLDS vezetője, a proféta, Rulon Jeffs (Warren Jeffs apja) jelölt ki számukra. A szektán belül tehát egy-egy férfinak általában 3-4 felesége és tucatnyi gyereke volt. Nem így a prófétának, aki 2002-ben bekövetkezett halálakor egyes források szerint 60 özvegyet és 60 gyereket hagyott maga után.



Rulon Jeffs vezetése alatt sem volt – a mi szemünkkel – egyszerű életük a nőknek, és ekkor is előfordult, hogy kiskorú lányokat adtak férjhez, de ez volt a kivétel, nem a szabály: a lány jelezhette az apjának, ha úgy érezte, készen áll a szerepre, az apa pedig ezt közvetítette a prófétának. Rulon Jeffs halála után fia, Warren vette át a szerepét, mondván: apja álmában meglátogatta és elmondta, mostantól rajta keresztül üzen ő is és az Úr is. Kérdés persze, hogy a tagok, akik már azt is furcsállották, hogy a próféta meghalt (hitük szerint ugyanis örök életűnek kellett volna lennie), miért fogadták el ezt a fordulatot, de ha egy kicsit is ismerjük a szekták működését, tudjuk, hogy az agymosás milyen méreteket ölthet.



Warren Jeffs vasököllel igazgatta nyáját. Paranoiája nem ismert határokat, rendre kiközösítette azokat a férfi vezetőket, akik meg merték kérdőjelezni egyes döntéseit, például azt, miért is kellett arrébb költözniük és feladniuk mindenüket, miközben a beígért világvége nem jött el. Ezek a férfiak elvesztették a feleségeiket, gyerekeiket – őket egy hithű férfitag „kapta meg”.



Az új próféta egyre több kiskorú lányt erőszakolt bele a házasságba, többek között saját magával, emellett képes volt apja egykori feleségeit – ha szigorúan vesszük, saját anyáit – is feleségül venni. Sikerült egy teljes amerikai kisvárost kontroll alatt tartania, elérte, hogy még a rendőrök is a szekta tagjai közül kerüljenek ki. Így nem véletlen, hogy az a néhány lány, aki el mert (és el tudott) szökni a borzalmak elől, falakba ütközött, amikor segítséget kért.



Warren rátette a kezét a hívei pénzére, akik közül sokan komoly vállalkozásokat üzemeltettek. A dollármilliomossá vált férfi letartóztatásához és bíróság elé állításához több év nyomozás, az FBI és több más hatóság bevonása, lehallgatások, konzervekbe gyömöszölt pénzszállítmányok elfogása stb. kellett. Warren Jeffs végül rács mögé került: életfogytiglant plusz 20 évet kapott. Más kérdés, hogy akik vakon hisznek benne, a mai napig, a börtönből is közvetítik utasításait a híveknek (ebből is láthatunk egy részletet hatósági felvételek nyomán).



A sorozathoz erős gyomor kell, a túlélők ugyanis nagyon bátran, éppen elég részletbe bocsátkozva mesélik el a velük történt szörnyűségeket. És azt, hogy vannak olyan családtagjaik, akikkel a mai napig nem tudnak beszélni, mert „árulásuk miatt” hátat fordítottak nekik. A sorozatban képeket és videófelvételeket is láthatunk abból az időből, amikor a filmben megszólaló nők még a szekta tagjai voltak. Megrázó, amikor megtudjuk, hogy a boldog, mosolygós, éneklő kislányok valóban miben is éltek. Erős kontraszt az is, amikor Rulon egyik fia, aki ma már farmerként dolgozik, elmeséli, milyen élete volt és milyen lett.

Herczeg Szonja