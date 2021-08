Digitális emlékezet – A szovjet katonák és az indiános film

A szovjet katonák és az indiános film

A képen látható, az 1960-as évek második felében Rozsnyón felépült kétemeletes Kras Szálloda átadását követően rövid időn belül a helyiek és a környékbeliek kedvenc szórakozóhelyévé vált. A kávéház vendégei élő zenére táncolhattak, s ezen kívül volt egy külön étterme, valamint a Kis Krasnak nevezett vendéglő is. Miután 1968. augusztus 21-én a szovjetek Rozsnyót is megszállták, a hadsereg tisztjei szívesen múlatták itt az időt. A megszállás kezdeti időszakából még ma is több városlakó és a környékbeliek emlékezete is őrzi az ehhez a szállodához kapcsolódó nem mindennapi történetet, amikor a szovjet katonák géppuskatüzet zúdítottak az épületre. Mi is történt valójában?

A szálloda szomszédságában működött a mozi, ahol megszállást követően pár nappal a „Nagy Medve fiai” című indiános filmet vetítették. Mivel akkor még nem ismerték a légkondicionálást, a nyitott ablakok szolgáltak arra, hogy a nézők friss levegőhöz jussanak. Az ablakon keresztül persze ki lehetett hallani a film hangjait, a lövöldözéseket különösen. Az említett filmben történt lövöldözés miatt estek pánikba a közeli kereszteződésben posztoló szovjet katonák, mivel azt hitték, megtámadták őket, ezért viszonozták a lövéseket és egy figyelmeztető rakétát is fellőttek, hogy a kaszárnyából erősítést kapjanak. Mivel nem tudták pontosan, honnan „támadtak rájuk”, így a mozi, de elsősorban a Kras felé lőttek, ahol a kávéházi részben akkor több vendég is tartózkodott. Az esetnek szerencsére nem volt halálos áldozata, azonban többen megsebesültek, s a szálloda is károkat szenvedett, az ablakok nagy része kitört. A kaszárnyából rövidesen megérkezett az erősítés, a kávéház vendégeinél fegyver után kutattak, s átfésülték az egész épületet. Később kiderült, hogy nem lövöldözött a szovjet katonákra senki, s a hivatalos jelentésben az szerepel, hogy a lövöldözésre ismeretlen okból került sor, mivel valószínűleg nem akarták nevetségessé tenni magukat a valódi ok megnevezésével.

A városban az 1968-as megszállásnak azonban volt egy halálos áldozata is, aki rosszkor volt rossz helyen, a Kassai út ma már nem létező házak egyike mellett. A tömeg feltartóztatta a szovjet katonai konvojt, ami elég nagy káoszt idézett elő, s a nagy tumultusban egy 29 éves fiatalembert, a gömörpolomai Štefan Ciberajt az egyik tank fordulat közben a falhoz nyomta, mivel a tankot irányítók nem látták, hogy áll ott valaki. A mentő hiába vitte be azonnal a kórházba, sajnos, már nem tudtak segíteni rajta. Emlékét ma egy 2009-ben állított szerény emlékmű őrzi az egykori helyszín közelében.

L. Juhász Ilona